《盤後部署》英政局及環球貿易戰憂慮未退，港股仍有機會試兩萬八

《經濟通通訊社１０日專訊》美國股市周一（９日）大幅上漲，道指及標普５００指數創逾

一個月最大升幅，港股今早亦跟隨外圍高開２１２點，報２８９００點。不過部分藍籌股出現回

調，騰訊（００７００）被瑞信降目標價至４９６元，今日突見沽壓，股價跌穿３９０元關，限

制了大市升幅，友邦（０１２９９）亦跌近１％收６７﹒９５元，拖累港股單日轉向倒跌６點，

收市報２８６８２點。主板成交９８６﹒５９億元，與昨日相若。

國指升５６點或０﹒５３％，報１０８２４點。滬指漲１２點或０﹒４５％，報２８２７點

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＊英國政局添不穩，外圍走勢不明朗＊



英國政局添不穩定因素，該國脫歐事務大臣戴德偉（Ｄａｖｉｄ Ｄａｖｉｓ）及外相約翰

遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ），不滿首相文翠珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ）的脫歐方案

而相繼辭職抗議。文翠珊表示，要為與歐盟未能達成協議下脫歐做好準備，呼籲歐盟應改變目前

的談判方針。她補充，歐盟目前為雙方未來關係設立的模式完全無法接受，若歐盟堅持繼續向前

行，或會面臨無序脫歐的重大風險。外界由於憂慮首相文翠珊可能面臨逼宮危機，故觸發昨日英

鎊自３星期高位倒跌。加上英國本周將公布多項經濟數據，而且市場憂慮英國脫歐進程不順利，

英鎊甚至英國股市後市將添震盪。預計外圍走勢會變得不明朗，影響本港投資者取態變得審慎。



＊中美利差料繼擴闊，資金續流入美元＊



內地６月ＣＰＩ升１﹒９％符預期，ＰＰＩ升４﹒７％高於預期，漲幅較上月擴大０﹒６個

百分點，創下今年以來新高。分析指，目前內地通脹壓力主要是油價上漲的帶動，核心通脹壓力

其實不大，不會阻礙內地維持貨幣寬鬆政策。不過美國方面通脹卻有上升壓力，因此有加息條件

，短中期計中美利差料繼續擴闊，資金料繼續流入美元，故中港兩市尚未能確認見底，後市仍然

處於繼續調整之格局。

此外，美國上周五（６日）開始向中國３４０億美元貨品加徵２５％關稅，打響貿易戰，外

電引述消息指，中國主要港口昨日（９日）開始對美國商品徵收新關稅，進行通關手續。貿易戰

繼續影響全球股市之下，港股預計短期仍有機會回落至２８０００點附近，短線則以２９０００

點作阻力。（ｆｆ）

