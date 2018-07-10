【朝鮮局勢】特朗普批中國干涉美朝談判，報復美國向中國商品徵稅

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，中國可能正試圖干擾美國為北韓無核化

的努力，但相信北韓領導人金正恩將維持兩人在上月達成的協議。

特朗普稱，中國可能在北韓無核化的過程中施加負面壓力，以回應美國對中國商品徵收懲罰

性關稅。

美國國務卿蓬佩奧在結束訪問北韓後，平壤指責美方作出「流氓般的要求」。金正恩在６月

１２日與特朗普舉行峰會期間達成一份廣泛協議，將致力於推動朝鮮半島無核化。（ｍｎ）

