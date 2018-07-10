《台股攻略－馮偉明》權值股領軍，台股今日升３６點

《台股攻略》台股今日升３６﹒６１點，收１０７５６﹒８９點，重返年線，成交值為新台

幣１２４９﹒９０億元。

美股收高以及亞股回穩，台股今日亦小漲開高，在年線附近窄幅整固。台積電小幅開高走高

，收在新台幣２２２元；大立光則開高後翻黑，收在新台幣４８４０元；鴻海同樣開高走低，收

在新台幣８０﹒５元。聯電６月營收穩定增長，帶動第二季營收季增３﹒６％，表現符合預期，

續創歷史新高；二線光學今日表現強勢，其中玉晶光６月營收年增近２０％，全年可望賺逾一股

本；光碟片廠錸德強勢反彈，盤中鎖漲停，中環跟漲。被動元件族群今日漲跌互見，國巨終場升

２﹒４５％，收新台幣１０４５元，信昌電升近８％，大毅升超過６％。金融股方面，除中信金

收黑，國泰金、富邦金、華南金、玉山金及兆豐金等均收紅。

展望後市，投資者宜持續關注美中貿易戰之事態發展、除權息行情以及法說會動向等，預期

台股短線維持年線之上整理格局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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