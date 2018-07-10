《談國論企－黎偉成》非製造業商務活動續穩擴

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１８年６月份保持連續多個月緩步擴張佳

態，乃受惠於（１）建築業恢復增長和（２）服務業保持穩快發擴張的雙重支持，亦續受（３）

銷售價格在投入品價格拉動徐徐上升取得的成績，亦為行業普遍俏看景前之因。政府強化供給側

的政策，非製造業該可發揮更大、更新的積極作用，甚至可抵特朗普掀起貿易戰使中國商品輸美

的若干壓力，加保國民經濟穩中求進的增長。



＊鐵路航空運輸電信廣播電視貨幣金融擴速逾６０＊



來自中國國家統計局服務業調查中心與中國物流與採購聯會所發布的最新資料，非製造業的

商務活動指數於２０１８年６月份達５５，與對上一個月５４﹒９環比同樣高０﹒１個百分點，

連同４月份５４﹒８、３月份５４﹒６環比升幅皆為０﹒２個百分點，成四連升，並確認止住２

月份５４﹒４環比下降０﹒９個百分點劣態。最新的發展為：

服務業於２０１８年６月份保持穩定擴張態勢：（一）商業活動指數持平於對上一個月的

５４，而５月份的環比擴張速度持平於４月份的０﹒２個百分點，止住３月份５３﹒６和２月份

５３﹒８環比分別下降０﹒２個百分點和０﹒６個百分點之態，可見服務業發展持續向好。

從國家統計局披露的資料，「分行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視和衛

星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於６０以上的高位景氣區間，業務總量實現

快速增長」，可解讀之處為（Ａ）有擴張的前列行業的商務活動指數，與５月份及４月份皆「持

續位於６０以上的高位景氣區間」，相對於３月份的「位於５５以上的較高景氣區間」，基數由

「５５以上」提升至「６０以上」加大整整５個百分點，而形容言更由「較高景氣區間」改為「

高位景氣區間」，和「保持較快擴張勢頭」轉為「實現快速增長」，可見情況有相當不錯的改進

。

再看所涉及的行業（ａ）位於最前列者，為「鐵路運輸業、航空運輸業」，皆為人流、物流

的重點，即使未有提及５及４月份的「郵政快遞業」，仍顯示境內市場保持相當殷切的需求，和

充分反映出政府近年相當積極地以供給側為主的拉動內需的政策，取得越來越明顯的正面和良性

成效。

值得一提再提者，當然是（ｂ）「電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務

」，繼續保持「於６０以上的高位景氣區間」，乃受惠於零售消費市場朝著信息化、技術化的新

層面成長。國家相當積極、主動和重點鼓勵以「互聯網＋」促互聯網與居民日常消費、購物、投

資、玩樂等活動緊扣起來，而移動電話通信的迅速發展，相信互聯網及軟件信息技術服務業需求

更殷。

（Ｂ）商業活動差勁者，為「道路運輸業、資本市場服務、居民服務及修理業等行業」，惹

人注目的是道路運輸業「業務總量有所回落」，有點出人意表。



＊建築業商務活動提升從業人員亦受惠增就業＊



至於服務業的良性因素，還有（二）新訂單分類指數於２０１８年６月份達５０﹒３，即使

比對上一個月低０﹒１個百分點，而５月份５０﹒４和４月份５０﹒３環比分別增長０﹒１個百

分點及０﹒５個百分點，結束３月份減０﹒９個百分點至４９﹒８的下行負面形態。

感到興趣者，為服務業的此乃（三）投入品價格分類指數於６月份減１﹒２個百分點至

５２﹒１，但５月份達５３﹒３和環比增長０﹒９個百分點，加上４月份５２﹒４環比增２﹒１

個百分點，使（四）銷售價格分類指數於是月份５０﹒５的環比增長０﹒３個百分點，初步止住

５０﹒２比跌０﹒４個百分點和４月份５０﹒６則由臨界點以下的收縮回升１﹒７個百分點至擴

張，止住３月份４８﹒９和２月份４９﹒６持續下行兩個月之態。成本拉動銷售價格上升，尚保

穩增。

問題是（五）從業人員分類指數４８﹒５，環比下跌０﹒５個個百分點，５月份４９較對上

一個月高０﹒７個百分點，不佳。

非製造業的（乙）建築業，再現擴張新態：（ｉ）商務活動指數於２０１８年６月份

６０﹒７的環比增長０﹒６個百分點，補回５月份６０﹒１跌０﹒５個百分點。

但（ｉｉ）新訂單分類指數於６月份５２﹒６環比卻大跌１﹒６個百分點，加上５月份

５４﹒２環比跌１﹒４個百分點，而４月５５﹒６大增３﹒６個百分點和３月份達５２亦升

２﹒５個百分點，尚可接受。（ｉｉｉ）投入產品價格６１﹒７和上升２﹒３個百分點，而５月

份５９﹒４升４﹒８個百分點，銷售價格漲１﹒６個百分點至５４﹒４，尚可。但（ｉｖ）從業

人員分類指數升１﹒２個百分點至５１﹒２，比上月跌３﹒２個百分點至僅踞５０，亦見好轉。

由是（ｖ）業務活動預期指數６３﹒６和環比回落１﹒５個百分點，但為連續１４個月皆踞

６０以上的高度擴張軌道。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１８年６月份為６０﹒８和環比下降０﹒２個百分點

，但比５月份６１減０﹒５個百分點已是少減，續處６０以上的較快擴張軌道，仍有相對良性的

啟示。（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

