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即市新聞

10/07/2018 09:32

《異動股》小米（０１８１０）將納入恒生綜合指數，現升２％破頂

　　《經濟通通訊社１０日專訊》小米集團（０１８１０）昨日（９日）首掛潛水，今掛牌第二
天，暫升近２％，報１７﹒１元，終於高於招股價１７元；成交約２９１４萬股，涉資４﹒９６
億元。
　　恆生指數公司宣布，小米將被納入恆生綜合指數，包括：恆生綜合?業指數－資訊科技業、
恆生綜合大型股指數－恆生綜合大中型股指數，及恆生環球綜合指數、恆生互聯網科技業指數，
相關指數的成分股將於下周五（２０日）收市後變動，並於本月２３日（星期一）起生效。
（ｆｆ）

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