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10/07/2018 13:11

【年金時代】調查：四成人覺退休無期，倡不應將全部資金投資年金

　　《經濟通通訊社１０日專訊》ＢＣＴ銀聯集團（ＢＣＴ）公布，香港人預期「退休生活美滿
度」調查，訪問了７３５名在職人士及７０名退休人士共８０５人，了解他們對退休生活的看法
及需要。
　　調查發現，約四成受訪在職人士自覺退休「遙遙無期」，有約５０％「打工仔」表示「未準
備好退休」，甚至有３０％人認為自己６５歲仍要工作。
　　退休財務準備方面，調查發現，受訪者的理想與現實存在落差，６０％受訪在職人士希望退
休後「財務自由」，但有約５０％人儲蓄少於１０％月薪作退休之用，近７０％人更無強積金自
願性供款。
　　除強積金以外，６０％受訪者靠買股票退休，其餘會用的金融產品，依次為儲蓄、投資成分
的人壽、保險、基金或債券、外幣存款及投資物業等。當中有２０％的在職人士表示會以年金準
備退休，比率較已退休人士的６％多。
　　浸會大學工商管理學院財務及決策學系副教授麥萃才表示，政府年金是退休一個幫助，但提
醒不應將整份退休金投放在年金，而沒有其他預設方案，因為年金每月領取的金額是固定，即使
在輕微通脹下，年金也未必能應付支出，故建議多方面規劃，如要有個人投資及儲蓄等應付緊急
支出。
　　麥萃才又建議，在職人士可把工資的三成存起，除強積金的１０％，可額外多存２０％作日
後退休之用。（ｋｉ）

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