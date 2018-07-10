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即市新聞

10/07/2018 12:45

《午市前瞻》港股超跌後續反彈，有力重上兩萬九惟２５０天線受阻

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國銀行股在季績前急升，而工業股、能源股及非必需消費品
類股亦造好。道指升３２０點，收報２４７７６點，重上５０天線；標指升２４點，收報
２７８４點；納指升６７點，收報７７５６點。港股今早跟隨外圍高開２１２點，內銀股繼續回
勇，港股升幅一度最多擴至２９３點，高見２８９８１點，距離二萬九關僅一步之遙。但隨著重
磅股騰訊（００７００）遭瑞信唱淡而逆市受壓，拖累港股升勢持續收窄，升幅最多至僅
４８點報２８７３７點，最終半日收升１１８點或０﹒４１％，報２８８０７點。半日主板成交
５２８﹒１６億元。
　　國指半日升９９點或０﹒９２％，報１０８６７點。滬指軟１點報２８１３點。

＊小米將被納入恆生綜合指數，中興通訊急挫４％＊

　　恆生指數公司宣布，小米（０１８１０）將被納入恆生綜合指數，並於本月２３日
（星期一）起生效，換言之成為「港股通」買賣股份。另外，麥格理首予小米跑贏大市評級，目
標價３０元。小米掛牌翌日半日升８﹒９％，報１８﹒３元，較招股價１７元高出７﹒６％。
　　另外，中國信息通信研究發表報告，６月內地手機市場出貨量回落至３６６１萬部，按年下
跌１２﹒４％，上半年出貨量１﹒９６億部，跌１７﹒８％。期內，上市新機型數量明顯減少，
上市新機型７４款，下降２３﹒７％。中興通訊（００７６３）逆市挫４﹒４９％，報
１１﹒９２元。聯想（００９９２）升０﹒３８％，報３﹒９６元。
　　丘鈦科技（０１４７８）公布，６月份１０００萬像素及以上攝像頭模組銷量７０２﹒２萬
件，按月跌８﹒８％，按年升３９﹒９％。半日升３﹒０４％，報５﹒７７元。比亞迪電子
（００２８５）升１﹒９１％，報１０﹒１４元。舜宇（０２３８２）挫２﹒２１％，報
１４１﹒９元。瑞聲（０２０１８）跌１﹒８７％，報１０５﹒１元。

＊中金唱淡長汽成最差國指股，水泥股延續升勢＊

　　中金表示，長汽（０２３３３）６月銷量低於預期，細分市場競爭加劇、核心車型銷售承壓
對盈利的持續成長構成壓力，因此將其Ａ、Ｈ股評級雙雙下調至中性，Ｈ股目標價下調３９％至
６元，評級由買入下調至持有。長汽半日跌５﹒９１％，報５﹒２５元，為跌幅最大國指成份股

　　吉利（００１７５）公布，今年６月之總銷量按年增加約４５％至１２﹒８４萬部，按月則
增長約４％，總銷量為７６﹒６６萬部，按年增長約４４％，中金維持買入評級，目標價
３１﹒２元不變。半日漲２﹒９１％，報２０﹒５元。廣汽（０２２３８）升１﹒５４％，報７
﹒２５元。
　　水泥股表現強勢，海螺水泥（００９１４）發盈喜，表示由於產品銷售價格升幅較大，期內
營業收入相應地大幅增加。預料截至６月底止中期純利按年增長８０％至１倍，急升
３﹒６９％，報４５元，為半日最大升幅國指成分股。中建材（０３３２３）升２﹒９３％，報
７﹒７２元；華潤水泥（０１３１３）揚３﹒８８％，報８﹒０３元。

＊銀保監提修訂內險續回勇，光啟俊裕最好個股＊

　　銀保監發布《保險機構獨立董事管理辦法》，從５個方面做出修訂，包括完善制度的適用範
圍及獨立董事設置要求；優化獨立董事的提名及任免機制；明確獨立董事的權利義務及履職保障
；建立了獨立董事履職評價和信息公開機制；健全對獨立董事及相關主體的監督內險一致上揚。
　　太平（００９６６）升１﹒２％，報２５﹒３元；太保（０２６０１）漲２﹒２％，報
３０﹒１５元；新華保險（０１３３６）升１﹒１％，報３２﹒８５元。平保（０２３１８）揚
１﹒３４％，報７１﹒９元。財險（０２３２８）走高３﹒０６％，報８﹒７７元。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９５％，報７４﹒０５元；港交所（００３８８）
漲０﹒８６％，報２３５元；騰訊挫２﹒０２％，報３８８元。中國移動（００９４１）窄幅升
０﹒２１％，報７０﹒８５元。
　　光啟科學（００４３９）昨日飆６６﹒７％後，今日續升２５﹒５６％，午報１﹒１３元；
俊裕地基（０１７５７）則急升３０﹒８６％，報０﹒５３元。兩者早市升幅最大個股。
　　志道國際（０１２２０）跌３４﹒３４％報０﹒６５元，為半日跌幅最大個股。

＊黃志陽：小米若見１９至２０元，可先行獲利＊

　　財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，英國政局不確定性對港股影響輕微，港股現時
主要仍觀望中美貿易戰，雖然美國國務卿蓬佩奧指，中國或因貿易戰阻撓北韓無核化協議，不過
雙方在上星期五（６日）相互徵稅後均表現克制，未有重大的報復行動。黃氏表示，大市現正超
跌反彈，但即使有力重上兩萬九，預期在２５０天線（約２９４２１）會見阻力。
　　騰訊今早回吐，黃氏指因焦點新股小米吸走部分資金，但兩間公司的主要業務方向不完全重
疊，料影響只屬短期。小米上午升勢顯著，黃氏指現時不宜高追。該股與蘋果公司比較估值算高
，若是在抽新股階段買入，於１９至２０元水平可先行獲利，而倘若股價繼續在１７元附近徘徊
，則宜繼續持貨。（ａｌ、ｔｔ、ｋｔ）

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