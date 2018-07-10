《午市前瞻》港股超跌後續反彈，有力重上兩萬九惟２５０天線受阻

《經濟通通訊社１０日專訊》美國銀行股在季績前急升，而工業股、能源股及非必需消費品

類股亦造好。道指升３２０點，收報２４７７６點，重上５０天線；標指升２４點，收報

２７８４點；納指升６７點，收報７７５６點。港股今早跟隨外圍高開２１２點，內銀股繼續回

勇，港股升幅一度最多擴至２９３點，高見２８９８１點，距離二萬九關僅一步之遙。但隨著重

磅股騰訊（００７００）遭瑞信唱淡而逆市受壓，拖累港股升勢持續收窄，升幅最多至僅

４８點報２８７３７點，最終半日收升１１８點或０﹒４１％，報２８８０７點。半日主板成交

５２８﹒１６億元。

國指半日升９９點或０﹒９２％，報１０８６７點。滬指軟１點報２８１３點。



＊小米將被納入恆生綜合指數，中興通訊急挫４％＊



恆生指數公司宣布，小米（０１８１０）將被納入恆生綜合指數，並於本月２３日

（星期一）起生效，換言之成為「港股通」買賣股份。另外，麥格理首予小米跑贏大市評級，目

標價３０元。小米掛牌翌日半日升８﹒９％，報１８﹒３元，較招股價１７元高出７﹒６％。

另外，中國信息通信研究發表報告，６月內地手機市場出貨量回落至３６６１萬部，按年下

跌１２﹒４％，上半年出貨量１﹒９６億部，跌１７﹒８％。期內，上市新機型數量明顯減少，

上市新機型７４款，下降２３﹒７％。中興通訊（００７６３）逆市挫４﹒４９％，報

１１﹒９２元。聯想（００９９２）升０﹒３８％，報３﹒９６元。

丘鈦科技（０１４７８）公布，６月份１０００萬像素及以上攝像頭模組銷量７０２﹒２萬

件，按月跌８﹒８％，按年升３９﹒９％。半日升３﹒０４％，報５﹒７７元。比亞迪電子

（００２８５）升１﹒９１％，報１０﹒１４元。舜宇（０２３８２）挫２﹒２１％，報

１４１﹒９元。瑞聲（０２０１８）跌１﹒８７％，報１０５﹒１元。



＊中金唱淡長汽成最差國指股，水泥股延續升勢＊



中金表示，長汽（０２３３３）６月銷量低於預期，細分市場競爭加劇、核心車型銷售承壓

對盈利的持續成長構成壓力，因此將其Ａ、Ｈ股評級雙雙下調至中性，Ｈ股目標價下調３９％至

６元，評級由買入下調至持有。長汽半日跌５﹒９１％，報５﹒２５元，為跌幅最大國指成份股

。

吉利（００１７５）公布，今年６月之總銷量按年增加約４５％至１２﹒８４萬部，按月則

增長約４％，總銷量為７６﹒６６萬部，按年增長約４４％，中金維持買入評級，目標價

３１﹒２元不變。半日漲２﹒９１％，報２０﹒５元。廣汽（０２２３８）升１﹒５４％，報７

﹒２５元。

水泥股表現強勢，海螺水泥（００９１４）發盈喜，表示由於產品銷售價格升幅較大，期內

營業收入相應地大幅增加。預料截至６月底止中期純利按年增長８０％至１倍，急升

３﹒６９％，報４５元，為半日最大升幅國指成分股。中建材（０３３２３）升２﹒９３％，報

７﹒７２元；華潤水泥（０１３１３）揚３﹒８８％，報８﹒０３元。



＊銀保監提修訂內險續回勇，光啟俊裕最好個股＊



銀保監發布《保險機構獨立董事管理辦法》，從５個方面做出修訂，包括完善制度的適用範

圍及獨立董事設置要求；優化獨立董事的提名及任免機制；明確獨立董事的權利義務及履職保障

；建立了獨立董事履職評價和信息公開機制；健全對獨立董事及相關主體的監督內險一致上揚。

太平（００９６６）升１﹒２％，報２５﹒３元；太保（０２６０１）漲２﹒２％，報

３０﹒１５元；新華保險（０１３３６）升１﹒１％，報３２﹒８５元。平保（０２３１８）揚

１﹒３４％，報７１﹒９元。財險（０２３２８）走高３﹒０６％，報８﹒７７元。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９５％，報７４﹒０５元；港交所（００３８８）

漲０﹒８６％，報２３５元；騰訊挫２﹒０２％，報３８８元。中國移動（００９４１）窄幅升

０﹒２１％，報７０﹒８５元。

光啟科學（００４３９）昨日飆６６﹒７％後，今日續升２５﹒５６％，午報１﹒１３元；

俊裕地基（０１７５７）則急升３０﹒８６％，報０﹒５３元。兩者早市升幅最大個股。

志道國際（０１２２０）跌３４﹒３４％報０﹒６５元，為半日跌幅最大個股。



＊黃志陽：小米若見１９至２０元，可先行獲利＊



財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，英國政局不確定性對港股影響輕微，港股現時

主要仍觀望中美貿易戰，雖然美國國務卿蓬佩奧指，中國或因貿易戰阻撓北韓無核化協議，不過

雙方在上星期五（６日）相互徵稅後均表現克制，未有重大的報復行動。黃氏表示，大市現正超

跌反彈，但即使有力重上兩萬九，預期在２５０天線（約２９４２１）會見阻力。

騰訊今早回吐，黃氏指因焦點新股小米吸走部分資金，但兩間公司的主要業務方向不完全重

疊，料影響只屬短期。小米上午升勢顯著，黃氏指現時不宜高追。該股與蘋果公司比較估值算高

，若是在抽新股階段買入，於１９至２０元水平可先行獲利，而倘若股價繼續在１７元附近徘徊

，則宜繼續持貨。（ａｌ、ｔｔ、ｋｔ）

