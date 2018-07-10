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即市新聞

10/07/2018 14:57

《美元走勢－羅明立》鎊匯短線料反覆受壓，歐元見高即沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒２０　　　１１０﹒９２　　　１１１﹒１６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７６３　　　１﹒１７３２　　　１﹒１７４０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２６２　　　１﹒３２２３　　　１﹒３２３０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２９　　　０﹒９９１０　　　０﹒９９２８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８９　　　７﹒８４６２　　　７﹒８４７２

　　《美元走勢》美國６月諮商會就業趨勢指數為１０９﹒９４，高於５月份的１０７﹒７２，
反映美國勞動市場增長強勁。美國股市連續三個交易日高收，有聲音炒作美聯儲加息機會下降，
利好投資市場氣氛，估計美元短線先行整固。美匯指數曾經跌破５０天線９３﹒９０，但收市時
重上該水平，短期要盡快回穩於９４﹒２０以上，否則進一步調整的風險將增加。
　　歐洲央行行長德拉吉表示，目前歐元區經濟基本屬於穩健，圍繞著歐元區增長的風險基本均
衡，而且央行對通脹路徑的信心亦逐步增強，不過重申推行貨幣措施，需要保持耐心、持續性及
謹慎。另外，他特別指出環球保護主義抬頭，為經濟帶來下行風險，分析師相信歐洲央行於明年
第二季前會維持利率不變。
　　技術走勢上，歐元兌美元上破１﹒１７２０初步阻力及５０天線，有望上試１﹒１８５０，
短線能否在１﹒１７００打好基礎十分重要。建議不宜高估歐洲央行提早加息的動力，仍然以高
沽作部署。英國首相文翠珊再次面對逼宮的危機，幾位重量級的閣員請辭將增加投資者對「脫歐
」發展的憂慮，英鎊升而１﹒３３６０附近後跌近２００點，若失守１﹒３１５０技術走勢並不
理想，短線鎊匯可能反覆受壓。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒６０　　　１１１﹒９０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７８０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３２７０　　　１﹒３１５０　　　１﹒３３２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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