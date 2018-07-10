《美元走勢－羅明立》鎊匯短線料反覆受壓，歐元見高即沽

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒２０ １１０﹒９２ １１１﹒１６

歐元╱美元 １﹒１７６３ １﹒１７３２ １﹒１７４０

英鎊╱美元 １﹒３２６２ １﹒３２２３ １﹒３２３０

美元╱瑞郎 ０﹒９９２９ ０﹒９９１０ ０﹒９９２８

美元╱港元 ７﹒８４８９ ７﹒８４６２ ７﹒８４７２



《美元走勢》美國６月諮商會就業趨勢指數為１０９﹒９４，高於５月份的１０７﹒７２，

反映美國勞動市場增長強勁。美國股市連續三個交易日高收，有聲音炒作美聯儲加息機會下降，

利好投資市場氣氛，估計美元短線先行整固。美匯指數曾經跌破５０天線９３﹒９０，但收市時

重上該水平，短期要盡快回穩於９４﹒２０以上，否則進一步調整的風險將增加。

歐洲央行行長德拉吉表示，目前歐元區經濟基本屬於穩健，圍繞著歐元區增長的風險基本均

衡，而且央行對通脹路徑的信心亦逐步增強，不過重申推行貨幣措施，需要保持耐心、持續性及

謹慎。另外，他特別指出環球保護主義抬頭，為經濟帶來下行風險，分析師相信歐洲央行於明年

第二季前會維持利率不變。

技術走勢上，歐元兌美元上破１﹒１７２０初步阻力及５０天線，有望上試１﹒１８５０，

短線能否在１﹒１７００打好基礎十分重要。建議不宜高估歐洲央行提早加息的動力，仍然以高

沽作部署。英國首相文翠珊再次面對逼宮的危機，幾位重量級的閣員請辭將增加投資者對「脫歐

」發展的憂慮，英鎊升而１﹒３３６０附近後跌近２００點，若失守１﹒３１５０技術走勢並不

理想，短線鎊匯可能反覆受壓。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒６０ １１１﹒９０ １１０﹒２０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７８０ １﹒１６２０ １﹒１８６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３２７０ １﹒３１５０ １﹒３３２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

