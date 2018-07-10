【ＩＰＯ反應】萬順（１７４６）超購逾４５倍，一手中籤率７０％

《經濟通通訊社１０日專訊》暖通空調機電工程服務供應商萬順集團（０１７４６）公布招

股結果，每股定價０﹒５２元，接近原招股價每股０﹒５元至０﹒６元的下限，公司淨籌約

１﹒０７億元。股份將於明早（１１日）於主板上市。

公開發售部分獲超額認購約４５﹒３９倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

３０％，一手４０００股中籤率為７０％，申請２０手才穩獲一手，而認購１２５０萬股的「頭

錘飛」有３６張，中籤率為４﹒２２％。至於配售部分則錄０﹒０９倍輕微超額認購。（ｃｌ）

