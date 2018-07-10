《再戰明天》特朗普出席ＮＡＴＯ峰會，澳洲公布消費者信心指數

《經濟通通訊社１０日專訊》明日，北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）在布魯塞爾舉行為期兩

天的領導人峰會。澳洲公布７消費者信心指數。



＊美國總統特朗普將出席ＮＡＴＯ領導人峰會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：３０ａｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員

Ｉｇｎａｚｉｏ Ａｎｇｅｌｏｎｉ在歐洲央行的央行研討會晚宴演講。

明早６：００ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行研究主管戴利在當地註冊金融分析師協會發表有關

經濟前景和狀況的講話。

明晨１：００ａｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在第九屆歐洲央行統計會議上發表講話。

明日，北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）在布魯塞爾舉行為期兩天的領導人峰會（至１２日）

明晨３：００ａｍ，美國總統特朗普在為期兩日的北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）峰會前夕

抵達比利時。

明早４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

明午３：００ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在該央行第九屆統計會議上致開幕詞。



＊南韓公布６月失業率，澳洲公布７消費者信心指數＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布６月失業率（經季節調整），料由４％降至

３﹒９％。７：５０ａｍ，日本公布５月核心機械訂單，月率料由１０﹒１％降至下滑４﹒９％

；年率料由９﹒６％升上１０﹒９％。６月生產者物價指數月率料由０﹒６％降至０﹒２％；年

率料由２﹒７％升上２﹒８％。８：３０ａｍ，澳洲公布７月Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數。

明午１２：３０ｐｍ，日本公布５月第三產業指數，月率料由１％下滑至負０﹒３％。



＊福森藥業和萬順首日掛牌＊



在本港，明日，福森藥業（０１６５２）和萬順集團（０１７４６）首日掛牌。

偉易達（００３０３）和ＴＣＬ電子（０１０７０）開股東會。

戴德梁行舉行第二季寫字樓及商舖租賃市場回顧。（ｈｏ）

