《小傳日記》單日轉方向魚缸跌收場，ＱＱ被質低小米卻發威！

《小傳日記》香江魚缸噚日（９日）發威重上十天線，表現相當唔錯，跟住道指噚晚受惠銀

行股喺季績前急漲，又飆升３２０點，創逾一個月最大升幅，收報２４７７６重上５０天線，升

得仲勁！

難得外圍個勢都好番咁多，香江魚缸今朝（１０日）梗係叨光再向前衝最多近３００點，可

惜去到二萬九前就要調頭，因為股王ＱＱ（００７００）被瑞信唱淡，話第二季總收入會跌眼鏡

，手遊收入都會減少，決定將目標價由５２３銀減到得番４９６銀，搞到ＱＱ跌足全日，仲以近

最低位收市，唔見逾２巴仙報３８６﹒８銀；加埋大隻佬ＡＩＡ（０１２９９）都無奈向下唔見

近１巴仙收６７﹒９５銀，拖累魚缸單日轉向倒跌６點完場，收報２８６８２。反而中字輩頂得

順，國指成功跑贏大市，袋走５６點收１０８２４。全日成交近９８７億銀。



＊小米大反擊成交近百億，舜宇好陰功野村吹淡風＊



噚日第一日登場嘅小米（０１８１０）潛水收場無晒ｆａｃｅ，不過今日就已經一洗頹勢，

皆因恆行指數公司宣布，小米將會被納入恆生綜合指數，即係加入埋港股通，兼將快速納入富時

中國５０指數；唔單止咁樣，麥格理仲搶先出報告，唱好小米可以升到去３０銀，首予跑贏大市

評級。難怪小米今日一支箭衝到去１９﹒３４銀上市新高，畀１７銀上市價高出近１４巴仙，即

係每手最多賺近一張大牛。埋單個時都收報１９銀踢高逾１３巴仙，最緊要係成交竟然高達近

９８億銀，佔咗魚缸總成交約一成！

可憐嘅係班手機設備佬被冷落，當中舜宇（０２３８２）仲被野村點名，話人仔轉弱，會對

舜宇第三季手機模組業務毛利率帶來負面影響，嚇到舜宇收市要碌低逾２巴仙報１４２銀；街坊

瑞聲（０２０１８）都唔見逾１巴仙報１０５﹒９銀。



＊蒙牛無心機康師傅亦悲，石藥向下碌藥明好想哭＊



前排撞正世界盃同埋中美貿易戰，魚缸無咩方向，Ｄ錢就流哂入食品佬同醫藥佬避難，炒到

㷫烚烚。不過依家魚缸氣氛有改善，缸友就齊齊散水跳船。藍戰士蒙牛（０２３１９）就最慘慘

，碌低近４巴仙，報２５﹒７銀，係是日最水皮嘅藍戰士。街坊康師傅（００３２２）同埋青島

啤酒（００１６８）都一齊跪低，分別跌低近２巴仙同逾３巴仙，埋單報１７﹒６２銀同

４１﹒８銀。

至於醫藥佬都難逃一劫，石藥集團（０１０９３）唔見咗逾３巴仙，收報２２﹒２銀，係第

二差藍戰。街坊藥明生物（０２２６９）傷得仲勁，碌低近６巴仙收報７６﹒０５銀。發盈喜嘅

東陽光藥（０１５５８）今朝雖然最多彈起過近１２巴仙，可惜開心得一陣就要倒跌，最終要跌

近４仙，報４１﹒４銀。



＊中金踩長汽股價無聲氣，水泥佬好勇投資者急衝＊



砵砵車今日走勢都幾兩極，長汽（０２３３３）被中金降評級到「中性」，全因為上個月汽

車銷售差過預期，加上核心車型銷售承壓，對盈利的持續成長構成壓力。搞到佢碌低近５巴仙，

埋單報５﹒３１銀，仲曾經低見過５﹒１７銀，係兩年以嚟嘅新低。另一邊廂吉利

（００１７５）就威囉，半年嘅銷量已經達全年目標嘅４９巴仙，今日就開心彈起近２巴仙，報

２０﹒２５銀。

水泥佬就厲害喇，海螺水泥（００９１４）預料中期純利按年增長最少８０巴仙，飛起逾３

巴仙，報４４﹒７５銀。同系海螺創業（００５８６）都發盈喜，衝前逾１巴仙報２８﹒３５銀

。另一位水泥佬中建材（０３３２３）都衝前咗逾２巴仙報７﹒６７銀。潤泥（０１３１３）表

現就仲突出，彈高近５巴仙，報８﹒０９銀。



＊三位建築佬炒高好風騷，俊裕升得勁基地亦超醒＊



魚缸氣氛好咗，唔少細魚毛都炒到不亦樂乎，巧合地今日炒得好勁果三條魚毛，都係喺香江

做建築相關業務。做地基工程嘅俊裕（０１７５７）大成交炒高逾３３巴仙收０﹒５４銀，盤中

見０﹒６２銀破頂，較６月上市時０﹒３４銀招股價高出逾八成，亦係今日最勁魚毛添。同行嘅

基地錦標（０８４６０）今個月開始坐火箭，今日又再飛升近２５巴仙報０﹒５８銀，成個月累

升咗１﹒３倍，勁。

而為建築項目供應雲石同花崗石嘅基石控股（０１５９２），上星期三（４日）以０﹒４銀

招親價上市，今日終於成功上番水面，逾四千幾萬大成交衝前近２０巴仙報０﹒４９銀，最高試

過喺０﹒５３銀上頂位插旗添。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

