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即市新聞

10/07/2018 17:22

《真知灼見－溫灼培》英國政壇動盪，英鎊走勢料反覆

　　《真知灼見》英國首相府於周一（９日）發表聲明指，首相文翠珊已經接受外相約翰遜
（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）的辭職，是一日內繼脫歐大臣戴德偉（Ｄａｖｉｄ　
Ｄａｖｉｓ）辭職後另一請辭的內閣官員。由於約翰遜與戴德偉同屬「硬脫歐」派的關鍵人物，
現在兩人同時請辭，也是說在文翠珊內閣支持「硬脫歐」的官員已所存無幾。至於早前，文翠珊
已表明英國「脫歐」後應與歐盟建立工業及農產品自由貿易區，令英國仍能局部留在歐盟單一市
場內，顯示出文翠珊已轉軚支持「軟脫歐」。基於英國工黨亦早已表態支持「軟脫歐」，即現時
從文翠珊政府以至英國國會都是一致支持「軟脫歐」，有關消息實在利好英鎊匯價。不過，現市
場最關心，是兩位主要內閣官員請辭後，文翠珊能否抵擋內閣「逼宮」並保持其相位。可想像如
文翠珊一旦倒台，這樣英國在「脫歐」問題上將會出現很大變數，這可不利英鎊匯價。但據了解
，在英國保守黨內，大部分議員基本上不支持「脫歐」，何況是「硬脫歐」。所以相信文翠珊能
保其相位的機會相當高。

＊買入英鎊需面對兩大風險＊

　　有一點必須理解，若英國最終能「軟脫歐」，這樣的英經濟基本上與前「脫歐」不會有太大
差別。換句話說，現水平的英鎊匯價便是過於偏低。當然現在買英鎊也要面對兩大風險，其一是
文翠珊的相位能否保；其二是英國雖期望保留於歐盟單一市場內，但歐盟又是否接受英國保留，
這又是另一問題。而最終英國就是能保留在歐盟單一市場內，但能保留多少及所要付出的代價如
何也屬未知數。相信正為此因，我們暫未見投資者有大舉吸納英鎊的主因。但我們可想像，如上
述兩大關卡文翠珊均能安然通過，英鎊現價將可視為吸引；相反，上述任何一關不能通過，英鎊
料下跌空間仍大。

＊十月份需與歐盟達成協議＊

　　按時間表，英國應於明年３月落實「脫歐」。而為達至此目標，英國政府必須於今年１０月
與歐盟達成「脫歐」協議。這樣，英國才可有足夠時間把協議呈交予英國國會審批，而歐盟方面
也可把協議交予歐盟議會審批。由於現在距離１０月只剩餘兩個多月，時間可說是相當緊迫。所
以於未來兩個多月可以預期英鎊的走勢將相當反覆，而其與歐盟達成的最終結果將斷定未來長遠
英鎊匯價後向。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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