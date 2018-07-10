《匯海澤言－葉澤恆》英鎊高沽勝算較高，歐央行支持逐步撤出量寬

《匯海澤言》繼英國脫歐事務大臣戴德偉及他的兩名副手呈辭後，被視為最有能力挑戰文翠

珊地位的外相約翰遜亦宣布呈辭。首相文翠珊委任衛生大臣侯俊偉接任外相，並指出最新的脫歐

方案符合國家利益，表明不會再就脫歐舉行公投。由於約翰遜一直被指想挑戰文翠珊的地位，而

且在脫歐問題上較文翠珊強硬，令市場估計若有４８位保守黨議員向文翠珊發動逼官，勢必危及

文翠珊的領導地位。雖然目前未有議員向保守黨黨團提出有關要求，惟脫歐強硬派兩名成員先後

呈辭，或暗示脫歐派可能於短時間內作出行動。另外，是次戴德偉及約翰遜兩位重量級脫歐人物

先後辭職，將令文翠珊內閣在與歐盟交手時表現更趨弱勢，令最終出現硬脫歐的機會增加。投資

者可考慮於１﹒３３以上沽英鎊，目標１﹒３０５０，升穿１﹒３４５０止蝕。



＊投資者可考慮於１﹒１８沽歐元＊



歐洲央行行長德拉吉在歐洲議會表示，雖然區內正面對全球貿易保護主議升溫的威脅，但區

內通脹持續有改善，將支持央行逐步撤出量寬政策。他引用數據指，央行的量寬政策，令區內通

脹於２０１６至２０２０年將達到１﹒９％，支持央行於９月份開始，把每月購買債券的金額削

減一半至１５０億歐元。他的言論反映央行認為貿易保護主議對當地經濟的影響有限，而且美國

目前主要針對是中國經濟，而非歐洲。因此，預料歐洲所受到的影響較少。另外，中國亦尋求與

其他經濟體增加經濟及貿易上的合作，而歐洲將會處於較佳的地位。但對於歐元走勢，估計在今

次尋頂後，將再度回落。投資者可考慮於１﹒１８以上沽歐元，目標１﹒１６，升穿１﹒１９止

蝕。



＊澳元弱勢未改或見７２美仙＊



中美貿易戰持續，預期下星期美國將公布另一批總值１６０億美元進口中國貨品徵收關稅的

措施。若中國再度報復，美國將可能採取更強硬的措施，向總值２０００億美元中國進口貨品徵

收關稅，在這情況下，令中國經濟下半年可能處於不利情況，間接影響到澳洲出口資源往中國方

面的數量，不利澳洲經濟。近期澳元出現反彈後，估計在７５美仙前出現沽壓，投資者可以考慮

跟進，目標７２美仙，升穿７６美仙止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

