騰訊友邦回軟，港股先升後倒跌６點收２８６８２，成交９８７億元



《經濟通通訊社１０日專訊》美國銀行股在季績前急升，而工業股、能源股及非必需消費品

類股亦造好。道指升３２０點，收報２４７７６點，重上５０天線；標指升２４點，收報

２７８４點；納指升６７點，收報７７５６點。港股今早跟隨外圍高開２１２點，內銀股繼續回

勇，港股升幅一度最多擴至２９３點，高見２８９８１點，距離二萬九關僅一步之遙。隨著重磅

股騰訊（００７００）遭瑞信唱淡而逆市受壓，加上蒙牛（０２３１９）等食品股倒跌，午後港

股升勢持續收窄，尾市更以倒跌６點收市，報２８６８２點為全日最低點。主板成交

９８６﹒５９億元，與昨日大致相若。

國指全日升５６點或０﹒５３％，報１０８２４點。滬指漲１２點或０﹒４４％，報

２８１３點。



＊資源股領漲恆指國指，長汽銷售差遭中金降目標價評級＊



國際油價繼續維持升勢，布蘭特９月期油升１﹒２４％，收報７８﹒０７美元。石油股今日

造好，中海油（００８８３）漲２﹒５２％，報１３﹒０４元，為升幅最大藍籌；中石油

（００８５７）揚２﹒２７％，報５﹒８６元，為升幅第二大藍籌；中石化（００３８６）走高

０﹒８５％，報７﹒０９元。野村預期明年中國煉油產品市場仍然受壓，而浙江石油第一期及恆

力將於第四季營運。該行由於預期油價預期上調，因此將三大油企目標價上調，分別至１６﹒９

元、８﹒８元及７﹒９元，均予「買入」評級。

水泥股延續昨日升勢，海螺水泥（００９１４）發盈喜，預料上半年純利按年增長８０％至

１倍，全日升３﹒１１％，報４４﹒７５元，為升幅最大國指成分股。華潤水泥（０１３１３）

漲４﹒６６％，報８﹒０９元。中建材（０３３２３）揚２﹒２７％，報７﹒６７元。

汽車股個別發展，長汽（０２３３３）公布六月份銷售數據，總銷量為６﹒２２萬台，按年

跌３﹒５４％；首６個月為４７﹒１５萬台，按年升２﹒３４％。中金其後出報告指，長汽６月

銷量低於預期，目標價下調３９％至６元，評級由買入下調至持有。長汽全日逆市急挫

４﹒８４％，報５﹒３１元，盤中低見５﹒１７元，創逾兩年新低。

吉利（００１７５）亦公布最新銷售數據，６月總銷量按年增加約４５％至１２﹒８４萬部

，上半年總銷量為７６﹒６６萬部，按年增長約４４％，全日升１﹒６６％，報２０﹒２５元。

廣汽（０２２３８）漲２﹒１％，報７﹒２９元。比亞迪（０１２１１）升０﹒４２％，報

４７﹒４元。



＊小米上市翌日飆逾一成，舜宇受累中國手機出貨量回落＊



小米（０１８１０）昨日首日上市未能守穩招股價１７元，惟今日表現回勇，更獲納入恆生

米跑贏大市評級，目標價３０元。小米全日最多急升逾一成半，高見１９﹒３４元，最終全日飆

１３﹒１％，報１９元，較招股價１７元高１１﹒８％。

中國信息通信研究發表報告，６月中國手機市場出貨量回落至３６６１萬部，按年下跌

１２﹒４％，上半年出貨量１﹒９６億部，跌１７﹒８％。手機設備股個別發展，舜宇

（０２３８２）跌２﹒１４％，報１４２元。丘鈦（０１４７８）６月攝像頭模組銷售數量按年

升近２２％，全日漲１﹒７９％，報５﹒７元。鴻騰精密（０６０８８）挫３﹒３２％，報

３﹒４９元。比亞迪電子（００２８５）升１﹒９１％，報１０﹒１４元。

重磅股方面，騰訊遭瑞信調低今明兩年非通用盈利預測３﹒４及３﹒５％，因第二季市場趨

勢較弱，但維持「跑贏大市」評級，目標價由５２３元降至４９６元。騰訊全日挫２﹒３２％，

報３８６﹒８元。友邦（０１２９９）同告弱勢，跌０﹒８８％，報６７﹒９５元。匯控

（００００５）揚０﹒７５％，報７３﹒９元。港交所（００３８８）升０﹒４３％，報２３４

元。中移動（００９４１）升０﹒２１％，報７０﹒８５元。



＊銀保監推修訂內險造好，蒙牛急挫４％成表現最差藍籌＊



內地銀保監發布《保險機構獨立董事管理辦法》，從５個方面做出修訂，包括完善制度的適

用範圍及獨立董事設置要求；優化獨立董事的提名及任免機制；明確獨立董事的權利義務及履職

保障；建立了獨立董事履職評價和信息公開機制；健全對獨立董事及相關主體的監督內險一致上

揚。上述修訂利好內險股表現，太平（００９６６）升２﹒４％，報２５﹒６元；太保

（０２６０１）漲１﹒３６％，報２９﹒９元；新華保險（０１３３６）升０﹒４６％，報

３２﹒６５元。平保（０２３１８）窄幅升０﹒２１％，報７１﹒１元。財險（０２３２８）走

高１﹒７６％，報８﹒６６元。

食品飲料股遇沽壓，蒙牛（０２３１９）挫３﹒９３％，報２５﹒７元，為表現最差藍籌。

統一（００２２０）跌３﹒１％，報９﹒０７元。康師傅（００３２２）走低１﹒６７％，報

１７﹒６２元。旺旺（００１５１）升０﹒７２％，報７元。

俊裕（０１７５７）落鑊愈炒愈熱，升幅最多擴大至逾５３％，最新報０﹒６２元，創上市

新高，全日飆３３﹒３％，報０﹒５４元，為升幅最大個股。志道（０１２２０）沽壓急增，大

跌３６﹒４％，報０﹒６３元，為跌幅最大個股。（ｔｔ）

