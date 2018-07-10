【一地兩檢】高院一併處理５宗司法覆核，１０月尾進行聆訊

《經濟通通訊社１０日專訊》社民連梁國雄、青年新政梁頌恆及「長洲覆核王」郭卓堅等５

人，早前就廣深港高鐵「一地兩檢」條例提出司法覆核。高等法院今日決定受理這５宗案件，並

安排一併在１０月３０及３１日進行聆訊。（ｃｗ）

