《經濟通通訊社１０日專訊》社民連梁國雄、青年新政梁頌恆及「長洲覆核王」郭卓堅等５
人，早前就廣深港高鐵「一地兩檢」條例提出司法覆核。高等法院今日決定受理這５宗案件，並
安排一併在１０月３０及３１日進行聆訊。（ｃｗ）
10/07/2018 13:53
【一地兩檢】高院一併處理５宗司法覆核，１０月尾進行聆訊
《經濟通通訊社１０日專訊》社民連梁國雄、青年新政梁頌恆及「長洲覆核王」郭卓堅等５
人，早前就廣深港高鐵「一地兩檢」條例提出司法覆核。高等法院今日決定受理這５宗案件，並
安排一併在１０月３０及３１日進行聆訊。（ｃｗ）
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