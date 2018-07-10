《股金豐采－涂國彬》脫歐不確定，英鎊大波動

《股金豐采》在特朗普沒有新一步行動下，市場暫時緩解了對貿易戰的擔憂，風險資產有所

反彈，但同時市場焦點轉向英國「脫歐」。



＊英鎊衝高回落＊



負責退歐事務的一二把手和英國外長辭職，令英國退歐的不確定性增加，也讓首相文翠珊領

導權再一次面對風險。

英鎊之前受到央行鷹派言論刺激，表示需要進一步收緊貨幣政策，令投資者對於８月加息預

期升溫，帶動英鎊從低位反彈。

但昨日（９日）的人事變動讓英鎊相當波動，先沖高一度高見１﹒３３６２回落，市場預期

軟脫歐，但在外長辭職後突然轉跌，５０日線得而復失。

文翠珊則表示，不能忽視無協議「脫歐」的可能性，令英鎊擴大跌幅。畢竟脫歐結果還是將

影響到央行的貨幣政策進度，所以，目前還是要密切關注，同時需要更多經濟數據證明經濟增長

進展，否則英鎊仍將保持疲弱，難以做出顯著的反彈。



＊歐英央行偏鷹＊



另一邊廂，歐央行也在近期市場鷹派言論。歐央行官員認為可能在明年９或者１０月加息。

德拉吉表示，全球貿易環境的確存在風險，但對歐元區經濟釋放樂觀信號，認為通脹改善可

以持續，將逐步撤出寬鬆政策。再加上近期德國數據樂觀，歐元從１﹒１５的低位反彈，現在已

經升穿５０日線。

此外，美匯指數在表現不一的就業數據後繼續從年內的高位回落，考驗９４水平，好在５０

日線附近有承接，目前年內再加兩次的預期仍在，但美元要再做突破還需更多利好數據支持。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

