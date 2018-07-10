《鍾之日記》小米搶風頭，ＱＱ靠邊站

《鍾之日記》７月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地６月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據理想，ＣＰＩ升１﹒９％符合預期，ＰＰＩ升４﹒７％高於預

期，升幅創今年以來最大。分析認為，ＣＰＩ連續第３個月處於「１時代」，為當局的舒適區間

內，意味人行貨幣政策有一定的回旋餘地，可向支持增長傾斜，以抵銷貿易戰風險及去槓桿帶來

的不利影響，料全年通脹升幅約２％，而ＰＰＩ升勢，在當前經濟環境下，工業需求不會大幅走

強，需求拉動飆升的可能性較小，下半年極有可能衝高回落。

滬綜指今早高開後很快掉頭向下，其後大部分時間在２８１０點水平拉鋸，收市報

２８２７﹒６３點，再創６月２９日以來最高，升０﹒４４％，連升三個交易日。人民銀行在公

開市場淨回籠資金，但兩市全日成交額３２６０億元人民幣，與上日（９日）持平。



＊港股先升後倒跌＊



香江魚缸今早跟隨外圍高開２１２點，內銀股繼續回勇，港股升幅一度最多擴至２９３點，

高見２８９８１點，距離二萬九關僅一步之遙。隨著重磅股騰訊（００７００）遭瑞信唱淡而逆

市受壓，加上蒙牛（０２３１９）等食品股倒跌，午後港股升勢持續收窄，尾市更以倒跌６點收

市，報２８６８２點為全日最低點。主板成交９８６﹒５９億元，與昨日大致相若。蒙牛收挫

３﹒９％，為表現最差藍籌。



＊雷軍揚言：讓投資人賺一倍＊



小米（０１８１０）創辦人雷軍揚言「要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍」

，今日股價果然力挽狂瀾。雖然昨日滑鐵盧破發收跌１﹒２％，不過同日收市後恆生指數公司隨

即宣布，掛牌僅得一日的小米將被納入恆生綜合指數；富時指數隨後亦將小米納入富時中國５０

指數。

受消息帶動，加上外資行麥格理唱好並給予３０元目標價，小米今早即以１７元高開收復招

股價，其後股價更愈升愈有，一度高見１９﹒３４元，最終升幅稍為收窄，全日收報１９元，飆

升１３﹒１％。

雷軍在今日收市後發微博稱，這兩天像一場夢，厚道的人運氣不會太差！這兩天的上市經歷

，讓我們更感恩，感謝所有信任我們、支持我們的人！



＊騰訊遭瑞信下調目標價跌２％＊



小米今日的升勢相信有來自股王騰訊的換馬沽盤，小米今日總成交錄９７﹒５１億，其中僅

在上午的淨買盤已達１１﹒０２億，較昨日的整天淨買盤（４﹒５６億）大幅增加６﹒４６億；

相反騰訊半日的沽空金額達近６億元，已佔昨全個交易日沽盤（８﹒５５億）近７成。

瑞信今早下調騰訊目標價，指該公司盈利前景走軟，擔心在欠缺新遊戲的情況下利潤率下降

，此為本月第三家調降其目標價的券商。騰訊全日逆市偏軟，全日跌２﹒３％，收報

３８６﹒８元，再次失守３９０元關口及廿天線，險守十天線。



＊油價升野村籲買入，中海油、中石油冠藍籌＊



加拿大一個每日生產３６萬桶原油的油砂設施停運，今個月可能會恢復部分原油生產，但預

料要到９月才能全面復產。停運時間較市場預期長，加上利比亞原油產量五個月以來減少超過一

半，而美國對伊朗的制裁臨近，市場對原油供應減少憂慮增加，支撐油價上升。

野村表示，由於油價預期上調，由２０１８╱１９╱２０年的６５美元╱６３美元╱６３美

元升至７０美元╱７０美元╱６５美元，因此將三大油企Ｈ股目標價上調，並給予「買入」評級

。

中海油（００８８３）獲野村給予目標價１６﹒９元，今日曾經高見１３﹒２元，一口氣升

穿１０天、２０天及５０天線，收市升２﹒５％，穩守１３元，報１３﹒０４元，處於１０天及

２０天線以上。

中石油（００８５７）緊接，收升２﹒３％，報５﹒８６元，為升幅第二大藍籌，但較野村

給予的７﹒９元目標價存在近２６％升幅，中石化（００３８６）表現較遜色，僅升０﹒９％，

報７﹒０９元，但仍穩守２０天線，野村給予的目標價為８﹒８元。



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