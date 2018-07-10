《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國證監會主席劉士余、副主席閻慶民７
月８日、９日分別主持召開上市公司負責人座談會，一是聽取對當前經濟金融形勢的看法；二是
聽取對維護資本市場穩定、促進資本市場與上市公司健康發展的建議；三是聽取對證監會工作的
意見。下一步中證監還將繼續召開一系列上市公司座談會。
10/07/2018 08:40
【Ａ場維穩】中證監召開上市公司座談會，聽取維護市場穩定建議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國證監會主席劉士余、副主席閻慶民７
月８日、９日分別主持召開上市公司負責人座談會，一是聽取對當前經濟金融形勢的看法；二是
聽取對維護資本市場穩定、促進資本市場與上市公司健康發展的建議；三是聽取對證監會工作的
意見。下一步中證監還將繼續召開一系列上市公司座談會。
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