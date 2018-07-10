【貿易開戰】中國主要港口９日起對美國商品徵收２５％新關稅

《經濟通通訊社１０日專訊》美國上周五（６日）向中國３４０億美元貨品加徵２５％關稅

，打響貿易戰，中國則在同日以同樣手段還擊，但當日有指中國各港口擱置對美國商品進行通關

，因中國海關仍未收到中央政府最新指示。

外電引述消息指，中國主要港口昨日（９日）開始對美國商品徵收新關稅，進行通關手續，

至於早前網上熱傳、在海上飛馳以逃避過新關稅措施的飛馬峰號貨輪，目前仍裝載著７萬噸美國

大豆停泊在大連港，未知會否被徵收２５％關稅。（ｅｙ）

