【港樓演義之至暗六年】大鱷沙士八萬五連殺，價冧七成負資產十萬



《經濟通通訊社記者俞瑾１０日報道》１９９７年６月３０日，港督府的米字旗在

「Ｌａｓｔ Ｐｏｓｔ（最後崗位）」的樂聲和雨聲中徐徐落下；７月１日，香港大球場萬眾雲

集，慶祝回歸及為香港未來祈福；８月７日，恆生指數無視東南亞正在蔓延的金融風暴，創下

１６６７３點的歷史新高；金管局更借出１０億美元馳援國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）１７２億

美元救助泰國的方案，絲毫不覺大鱷已兵臨城下。

其後整整六年，伴隨撻訂、割價、失業、ｃａｌｌ ｌｏａｎ、甚至燒炭……香港樓市一沉

不起。回頭看，當年通街平貨乏人問津，眼下納米天價卻眾人墟冚，歷史和現在是那麼荒謬又那

麼真實。



＊拆息最誇見三百厘，撻訂、割價潮湧現＊



１９９７年１０月２３日，在泰國、馬來西亞、印尼連下幾城的量子基金創辦人索羅斯

（Ｇｅｏｒｇｅ Ｓｏｒｏｓ）開始首輪狙擊香港，以狂拋港元拉低港元匯率，迫使金管局扯高

銀行拆借利率最誇張至３００厘，當日恆指重挫１２１１﹒４７點，２８日再狂瀉１６２１﹒８

點，盛極一時的樓市開始轉勢－－撻訂潮湧現，新樓盤割價，地產中介櫥窗滿是「欲哭無淚」、

「股票拖累」、「十萬火急」的求售廣告。至１９９８年春季，香港失業人口突破了１０萬人的

歷史新高。

但情況仍未到最壞，至１９９８年８月，索羅斯揚言「一戰終結香港」，最終港府史無前例

連續１０個交易日累計動用近１２００億港元狂掃３３隻大藍籌推高期指；８月２８日期指結算

日當天，宣布港元港股反擊戰「勝利」。



＊無視經濟逆轉，兩年新增供應多達１９萬＊



回到在香港處於亞洲金融風暴的風眼的１９９７年１０月，首任特首董建華於首份施政報告

提出被稱為「八萬五」的安居計劃，包括每年興建公營和私營房屋單位不少於８５０００個；十

年內全港７０％的家庭可自置居所；輪候租住公屋的平均時間縮短至３年等。

「官鱷大戰」官府「勝」了，但樓價卻在短短一年間暴跌五成，中原城市領先指數自

１９９７年１０月的１０２﹒９３挫至１９９８年１０月的４５﹒７１。樓市元氣大傷，疊加

１９９８年香港ＧＤＰ錄倒跌５﹒１、失業率高企，卻並未引起港府對經濟已經逆轉的警覺；除

１９９８年６月宣布暫停供地９個月外，１９９７－１９９９年三年累計賣出的住宅用地分別多

達１９塊、１０塊、１６塊，且不包括居屋計劃用地等。

激進供地的後遺症隨著２０００年首批「八萬五」計劃８５７１０個單位建成開始顯現；到

２００１年，再有１０萬個單位面市，令１９９９年－２０００年漸現復甦的樓市因供應急升再

度承壓。



＊董建華「沒提過＝不存在」失公信，孫九招救駕＊



令人譁然的是，２０００年６月２９日，董建華面對傳媒追問「八萬五」何去何從時，首次

明言「從９８年就再沒有提過『八萬五』這個字眼，你說還存不存在？」此「沒提過＝不存在」

的關公災難令董氏房屋政策至此威信無存；加上被詬病以發展數碼港為由，讓電訊盈科免競投獲

得土地興建豪宅，以及以推動環保為名，容許地產商大興「發水樓」，民望愈見下跌。

守４０大關，相當於自１９９９年中的復甦高位下降近四成。九龍站上蓋擎天半島首批開售不到

４０００元，董建華其後於施政報告宣布決定暫停出售「居屋」。

２００２年７月，董建華開始第二屆任期並推行高官問責制。時任房屋及規劃地政局問責局

長的孫明揚，經過４個多月的研究，於２００２年１１月公布被稱作「孫九招」的「托市」措施

，包括取消拍賣土地及暫停勾地一年、即時結束居屋計劃、終止出售公屋計劃等。



＊負資產逾十萬宗，九招救市「遺毒」發酵＊



「孫九招」旨在重建市民對樓市的信心，但人算不如天算，２００３年沙士令樓市終極一跌

，中原城市領先指數當年８月低見３１﹒７７，較９７高位蒸發七成，全城樓價插水；海怡千一

呎海景單位賣３００萬亦乏人問津，黃埔花園８５９呎單位僅售１８５萬，沙田第一城９８０呎

中層單位亦只開價２２９萬，沙士前後開盤的豪宅貝沙灣部分分層呎價低至５０００元……平貨

通街，卻無人敢買。

房子資不抵債，全城負資產數字高逾１０﹒５萬宗，相當於每５個供樓港人就有１個負資產

，共涉未償還貸款逾１６５０億元。

以天水圍嘉湖山莊為例，負資產個案就超過１０００宗；發展商以震撼呎價１９９８元推售

的將軍澳廣場，亦有一半新盤業主淪為負資產。半生積蓄來買樓，卻換來揹上重債負資產，有人

甚而自尋短見……

未能挽樓市於狂瀾，「孫九招」的「遺毒」卻在２００５年３月１４日接替董建華「腳痛下

台」的曾蔭權施政年代發酵。忌憚樓市繼續下挫的「煲呔」，一方面沿用「孫九招」的停建及停

售居屋政策，另一方面續以被動的勾地制取代定期賣地，最終令私人住宅落成量急跌，疊加內地

淨遷入人口每年遞增以及２００８年內地「四萬億」計劃引發的北水南下潮，均埋下今日樓價因

供應無以為繼而暴炒狂升的伏筆。

