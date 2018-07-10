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10/07/2018 17:40

《匯市縱橫－蕭啟洪》比利時的「黃金一代」

　　《匯市縱橫》世界盃進入四強階段，變成了翻版歐洲國家盃。法國、英格蘭、比利時和克羅
地亞將於本周爭奪足球界最高榮耀。其中，本屆最強黑馬比利時更被譽為「黃金一代」，坐擁夏
薩特、盧卡古及迪布尼等球星。一個人口不過１２００萬人的國家，是如何打做出一隊星光熠熠
的足球隊？我們可以從其青訓系統說起。
　
＊香港能否從中借鏡＊
　
　　２０００年歐國盃，東道主比利時分組賽黯然出局。隨後，比利時足協痛定思痛，發布了藍
皮書改革足球發展。他們建立了多個青訓營，著重全面及無差別的培訓，球員身體質素在早期不
被重視，重點在於球員的技術發展；這個發展方向，或許就是比利時青訓系統的成功之處。對於
一個小國而言，比利時沒有多大的本錢實行精英制，過早進行篩選只會令他們損失有潛力的球員
；反而全面培訓，更多球員獲得發展機會，令比利時足球成就了更多大器晚成的人才。另外，比
利時足協鼓勵新星到歐洲各大聯賽發展，吸收大賽經驗；加上比利時人語言文化上的多元性，有
利他們獲得法國、荷蘭球會的青睞。國內有良好的青訓系統，加上善用國外高質素的聯賽培訓球
員，成就了比利時今日的「黃金一代」。同樣是個小地方的香港，又能否從中借鏡，建立我們的
「黃金一代」？
　
＊歐元見支持＊
　
　　歐元區第一季經濟有放緩之勢，令歐元受壓。但近期數據顯示歐元區第二季經濟或有起色，
歐元區６月消費物價調和指數ＨＩＣＰ終值按年升２％，為２０１７年２月以來最好。過去兩個
月，歐元經歷了意大利大選、歐央行「鴿派」言論及貿易戰，匯價仍守在１﹒１５關口之上，短
期內如無更負面消息，匯價將繼續有支持，且看歐元能否與各歐洲球隊齊齊力爭上游。
　
＊本周策略＊
　
　　人幣：上周建議候低於６﹒６３５０買入美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒７２００，止
蝕６﹒５５００。
　　歐元：本周建議候低於１﹒１６００買入歐元兌美元，目標１﹒１８００，止蝕
１﹒１４５０。
　
《永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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