《股壇解碼－戴名》美國開打貿易戰一箭雙雕；中芯國際難寄厚望

《股壇解碼》根據媒體報道，美國司法部、商務部和財政部正聯手對華為是否違反美國對伊

朗的制裁規定展開調查。這次與中興通訊（００７６３）被制裁的情況有所不同的是，華為被美

國司法部調查屬刑事調查，這意味著華為一旦罪成的話，除了罰款以外，在美國華為的員工以及

高管將面臨牢獄之災，套用中國人的一句話，當錢能解決的問題就不是問題，現在華為可能要面

對的結果卻不單是錢就能解決，萬一處理不好，就可能賠了夫人又折兵。中美貿易戰已然打開序

幕，看雙方的態度立場一時三刻也不可能退讓，特朗普的加徵關稅政策除了可以增加和中國在其

他方面談判的籌碼外，後著是透過加徵關稅來吸引那些由美國公司控股的中國公司撤出中國，由

於美國有減稅政策，這些資本回流美國的機會將大幅增加。在此消彼長的情況下，貿易戰對美國

來說是可能也是一件好事。



＊群起而攻＊



上周末（８日）俄羅斯為了回應美國的關稅措施，計劃對美國部分產品加徵２５％至４０％

的關稅，當中針對光纖、道路施工設備、油氣行業，金屬加工和礦業的相關進口商品。雖然俄羅

斯緊接著加拿大，印度和墨西哥對美國的加徵關稅措施作出反擊，由於這些國家進口美國的商品

本來就不多，反擊措施能起到甚麼實際作用也是未知之數，相信美國要應付這些國家還是游刃有

餘；相反這些國家在應對貿易問題的同時能否承受加徵關稅所帶來的通貨膨脹，才是金融市場所

關心的。



＊躊躇不決＊



市場傳聞內地前段時間剛推出的資管新規會有所放緩，理由是中美貿易戰讓企業的經營受嚴

重影響，監管機構不得不再一次放寬銀根來拯救那些艱苦經營的企業，可能又錯過一次去金融泡

沫的大好時機，調控政策往往因為受不了那陣痛而蜻蜓點水式的推行便無疾而終，只望資產泡沫

能被時間所縮減。國務院總理李克強除了在公開場合發話支持人民幣匯價之餘，更加表態對國內

目前的經濟充滿信心，一般解讀為總理在人民幣接連下跌後給市場派的定心丸，適逢這星期將會

有多個經濟數據公布，相信很快就會揭曉。投資者要留意今明兩年會有不少的離岸人民幣債券到

期，小心人民幣匯率會巧合地大幅貶值。



＊時不我與＊



恆指上周五再一次下試低位，微穿２８０００點後再一次出現單日轉向，守在２８３００點

的位置收市。２９６００點認購期權在大盤跌穿２８０００點的時候出現明顯建倉跡象，證明大

市已經短期見底，維持３０６００點的反彈目標位置。小米（０１８１０）掛牌前暗盤價最低見

１５﹒４元，認購反應一般加上中籤率高，相信會連跌幾天，國金證券給予減持評級亦不利股價

表現，中籤的投資者暫不宜持貨，沒貨在手的投資者可等股價止跌後再投機性買入，由於基本面

一般，投資者不宜長期持有。本間高爾夫（０６８５８）上月中急跌後有收貨跡象，短期可望有

反彈空間。



＊股票簡評：中芯看似未受惠貿易戰＊



中芯國際（００９８１）集團主要從事電腦輔助設計、製造、測試、封裝和買賣集成電路及

其他半導體服務，同時亦設計和製造半導體掩膜。中興通訊事件帶出晶片市場的壟斷形勢，中芯

國際身為晶片製造業的龍頭企業，股價自去年１１月創了近幾年高位後便無以為繼，市場普遍認

為中美貿易戰將有利集團業務發展，差強人意的業績卻讓一眾投資者傷心欲絕，２０１８年第一

季度營收僅增長不到５％只有６５﹒２億元，看來中美貿易戰並沒有為集團帶來甚麼好處，加上

產能所限，無法承接更多新訂單。集團近兩年因受龐大折舊與攤銷費用拖累，業績增速下滑嚴重

，由於先進制程的產品佔比較低，拖累公司整體的毛利率與淨利潤率均雙雙下降，而毛利率更比

台積電少了近３０％，突顯集團在銷售渠道和成本控制上要多加注意。

短期看集團受累於２０１８的晶圓單價下降，加上新產能帶來更多的折舊費用拖累業績，預

期下半年股價將會持續低迷。從中期來看，中芯國際在１４納米、１０納米１７納米技術工藝的

發展中面對龐大的資本開支，集團很可能在未來５至６年都會受到資金投入過大，產出低和先進

晶片制程佔比低的影響，業績持續出現低迷或劇烈波動的情況。集團核心業務主要來自技術難度

低的落後制程，市場的行業門檻較低和競爭大，這就是集團毛利率不及台積電的一半，利潤率按

均值計也只有台積電的五分之一的理由。雖然中芯國際目前已經突破２８ｎｍ制程的局限，高端

制程產品下半年也將投產，但目前２８ｎｍ訂單的量根本就上不來，而且價格一直受壓。集團同

時又在１４ｎｍ的研發與投產上花費近百億美元投資建設１４ｎｍ制程晶圓廠，２０１９年投產

的盈利貢獻現階段是難以估計。而中國的智能手機滲透率已達到接近７０％，可以說是已經接近

市場的極限。這意味著中芯國際手機類晶片晶圓代工訂單未來增長將進入瓶頸，這對於佔營收比

例高達４４％的中芯國際來說無疑是一個非常不利的消息。投資者有貨在手宜先沽貨離場，考慮

在７﹒２元附近投機性買入。《資深市場人士 戴名》

＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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