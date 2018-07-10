《經濟通通訊社１０日專訊》富時指數昨公布，將小米（０１８１０）快速納入富時中國
５０指數，於本周五（１３日）收市後正式納入指數，下周一（１６日）正式生效。另外，中興
通訊（００７６３）（深：００００６３）將從該指數剔除。（ｊｎ）
10/07/2018 15:40
小米（０１８１０）將快速納入富時中國５０指數
《經濟通通訊社１０日專訊》富時指數昨公布，將小米（０１８１０）快速納入富時中國
５０指數，於本周五（１３日）收市後正式納入指數，下周一（１６日）正式生效。另外，中興
通訊（００７６３）（深：００００６３）將從該指數剔除。（ｊｎ）
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