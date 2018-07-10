《日入而息》資金換馬「買米」，騰訊回軟，港股先升後倒跌６點

《今天重點》﹡龐寶林稱有多個原因令資金流入投資小米（０１８１０）；雷軍發微博：這

兩天像一場夢，厚道的人運氣不會太差；小米將快速納入富時中國５０指數

；麥格理首予小米集團「優於大市」評級，目標價３０元



《即日市況》﹡騰訊友邦回軟，港股先升後倒跌６點收２８６８２，成交９８７億元



《深滬股市》﹡數據理想滬綜指拗腰收升０﹒４％三連升，水泥股領漲



《美元匯價》﹡鎊匯短線料反覆受壓，歐元見高即沽；歐元最新報１﹒１６９９╱００，日

圓最新報１１１１﹒３０╱３２



《公司業績》﹡海通證券（０６８３７）６月淨利潤按年減少近五成

﹡中州證券（０１３７５）６月盈轉虧損４１５５萬元人民幣

﹡華泰（０６８８６）６月份淨利潤跌６１％至２﹒５６億元人民幣

﹡廣發証券（０１７７６）６月淨利潤按年下跌近３８％

﹡國聯證券（０１４５６）６月淨利潤跌８３％至８０３萬元人民幣

﹡東方證券（０３９５８）６月份淨利潤按年跌８６﹒５％

﹡環球數碼（０８２７１）將考慮派付特別股息

﹡中國銀河（０６８８１）６月份轉虧９４４２萬元人民幣

﹡裕元（００５５１）６月淨收益按年升約５﹒６％至７﹒７７億美元



《公司資訊》﹡遠東環球（００８３０）上半年新簽合約額升４９％至２８億元

﹡友佳國際（０２３９８）半年銷售金額下跌約１３％至約５﹒７１億元

﹡中國能源建設（０３９９６）上半年新簽合同額約２５７８億元

﹡包浩斯（００４８３）首財季整體同店銷售跌１％，港澳升１％

﹡時富投資（０１０４９）及時富金融（００５１０）委任李成威為財務總裁

﹡新地（０００１６）「雲匯」加推８８伙，折實平均呎價１﹒８３萬元

﹡寶勝國際（０３８１３）首六個月綜合經營收益淨額按年升１７﹒７％



﹡中國水業（０１１２９）擬向深上市科林環保出售環保科技業務

﹡中國置業投資（００７３６）取消股份「２０合１」計劃

﹡百德國際（０２６６８）折讓近１４％配股，籌１億元用於此前中國金洋證

券等收購

﹡承興國際（０２６６２）將繼續與Ｓｔａｎ Ｌｅｅ合作

﹡松景科技（０１０７９）斥２﹒２億元收購內地資訊科技公司

﹡萬順（０１７４６）超購逾４５倍，一手中籤率７０％

﹡福森藥業（０１６５２）公開招股超購２﹒５８倍，一手中籤率七成

﹡晨訊科技（０２０００）上月主營業務收入按年增加３﹒３％

﹡隆基泰和（０１２８１）入股節能服務商５５％股權涉６１００萬元人民幣

﹡匯豐控股（００００５）回購３３９萬股，涉近２３９７萬英鎊

﹡睿見教育（０６０６８）收購東莞新校園擴充規模

﹡澳博（００８８０）５０萬份購股權獲一名董事行使

﹡融信中國（０３３０１）擬額外發行美元優先票據



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）上半年ＬＣＤ電視機銷售量增３７﹒２％

﹡報道指中國平安擬對泰邦生物提出競爭性收購提議

﹡中聯通（００７６２）陸益民辭任執董兼總裁職務，即日生效

﹡招商局中國基金（００１３３）投資中國自動駕駛方案技術研發公司

﹡中國建築（０３３１１）首六個月新簽合約額升２２％

﹡華能新能源（００９５８）６月總發電量按年增長２％

﹡中廣核（０１８１６）上半年運營管理核電機組上網電量升１２﹒５％

﹡大唐新能源（０１７９８）第二季發電量增加１６﹒５％

﹡保利置業（００１１９）上半年合約銷售額按年升８﹒６％

﹡石藥集團（０１０９３）獲藥監局批准通過仿製藥品質；石藥治哮喘新藥獲

美藥監局批准臨床試驗

﹡中國電信（００７２８）張志勇和劉桂清獲委任為執行副總裁

﹡中興（００７６３）新ＣＥＯ發內部信：痛定思痛，完善公司合規體系

﹡趙麗峰辭任中州證券（０１３７５）副總裁職務

﹡通力電子（０１２４９）第二季主要產品銷售額升４２％

﹡綠地香港（００３３７）上半年合約銷售按年減少６％至１５３億元人民幣



《神州民企》﹡京信通信（０２３４２）中標成都地鐵項目

﹡綠城（０３９００）獲授予６億美元雙邊貸款

﹡景瑞（０１８６２）折讓１０％配新股，淨籌３﹒１６億主要用作收購

﹡長汽（０２３３３）與寶馬設合營發展新能源車，投資總額５１億元人民幣

﹡華電福新（００８１６）６月完成總發電量按年升０﹒９％

﹡盈大地產（００４３２）退出英國物業發展項目

﹡禹洲地產（０１６２８）６月合約銷售金額跌１２﹒５％

﹡恆鼎實業（０１３９３）原煤產量升３％至近２２萬噸



《中國要聞》﹡內地６月ＣＰＩ漲１﹒９％符預期；內地６月ＰＰＩ升４﹒７％，高預期

﹡中國外交部表示劉霞出於自己意願赴德國就醫；劉霞弟弟劉暉證實劉霞已離

京前往德國

﹡習近平稱設立產業振興計劃，推進中阿「油氣＋」合作

﹡遼寧省率先鼓勵生育二胎，將完善福利政策

﹡唐山今年壓減鋼鐵產能７８１萬噸，１１月底前完成

﹡盛松成料今年Ｍ２增速超過８﹒５％，高於去年

﹡報道指中保協要求險企報送上半年市場運行分析報告

﹡阿里雲與西門子聯手推動工業物聯網平台在中國發展

﹡人行逆回購四連停，今日淨回籠３００億元

﹡上海主汛期來臨，市委書記要求嚴陣以待時刻警醒

﹡上海發布擴大開放１００條方案，加大金融業開放

﹡報告指香港超倫敦成全球第二大航運中心，上海排第四

﹡滬警方破獲網絡「炒黃金」詐騙案，涉案額近千萬

﹡颱風「瑪莉亞」明日上午將於浙閩沿海登陸

﹡應勇稱國際集團、國盛集團要強化國資平台功能定位

﹡中國主要港口９日起對美國商品徵收２５％新關稅

﹡中德達成２００億歐元合作協議，寶馬增購華進口零件

﹡宏利表示５００億美元關稅對明年中國經濟增長有１％衝擊

﹡特斯拉在華加價，汽車售價最多上調２５萬元人民幣

﹡商務部表示明日起對美國非色散位移單模光纖徵反傾銷稅

﹡華泰料三季度ＰＰＩ小幅上漲，通脹快速上行壓力不大

﹡統計局表示上月瓜果蔬菜供應大，致ＣＰＩ持續按月下跌

﹡工信部陳肇雄稱推動互聯網發展再上新台階

﹡中移動展示最新移動互聯網技術和產品

﹡聯通展示沃救援、智慧足跡等５Ｇ領域前沿技術成果

﹡中國對美國進口日製光纖預制棒繼續徵反傾銷稅五年

﹡仲量聯行料下半年滬房屋銷售回暖，房價仍有下行壓力

﹡中國重汽上半年銷量增長逾２１％，產量增長１７％

﹡山東煙台試點共有產權住房，２年後可買剩餘三成股權



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０７５６﹒８９點，兩連升



《其他消息》﹡高院一併處理５宗司法覆核，１０月尾進行聆訊

﹡通識書刪「三權分立」字眼，楊潤雄稱須參考事實

﹡行政會議下星期開始休會，至８月２１日復會

﹡李律仁稱首要工作審視金發局成果，金融科技將有大影響

﹡史美倫稱對新任金發局主席李律仁有信心

﹡鄔滿海稱居屋新定價令房協蝕錢，林鄭月娥稱願意商討解決

﹡有議員質疑政府獨立調查委員會只查紅磡站欠公信力

﹡林鄭月娥稱已尋一工程界人士加入調查委員會，將盡快公布；有傳媒被勸喻

選舉時須全列有意參選者名單，林鄭表示會檢視可否修訂；林鄭月娥籲學生

和家長以平常心面對升中派位和放榜

﹡政府總部外有垃圾桶被焚毀，警方初步調查指事件有可疑；政府委任夏正民

及Ｈａｎｓｆｏｒｄ調查紅磡站事件，半年內交報告

﹡立法會內會報告指本年度政府集中在下半年提交法案

﹡李慧琼相信政府會在下個會期才提交相關草案至立法會

﹡文憑試明放榜，四成二日校考生考獲大學最低入學要求

﹡深股通額度全日用２﹒６２億元；滬股通額度全日用５﹒１４億元

﹡仲量聯行料下半年樓價升幅放緩，全年升１０－１５％；樓市最大風險為外

圍不明朗因素；空置稅刺激更多細盤，土地辯論屬政治手段

﹡利嘉閣表示５０指標屋苑上周買賣６４宗，創２０周新低

﹡高力表示下半年樓價升勢放慢，填海增加土地供應較公平；零售市場迎來

１３年以來最強復甦，寫字樓租金續升

﹡年金公司表示具有抗通脹性，但要留意回報率只有４％

﹡調查指四成人覺退休無期，倡不應將全部資金投資年金

﹡中大民調表示林鄭辦事能力得分最高，保障人權不及格

﹡第三季信銀國際跨境銀行需求指數按季下跌，下季需求因貿易戰回調

﹡花旗環球因另類交易平台缺失遭證監會罰款４００萬元

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