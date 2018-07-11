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即市新聞

11/07/2018 15:06

《外資精點》花旗：明年香港才會加Ｐ，中銀香港估值吸引予買入

　　《經濟通通訊社１１日專訊》花旗集團發表報告指，香港同業拆息及倫敦同業拆息息差於上
月收窄，因招股活動令拆息上升，銀行資金仍充裕，料港元與倫敦同業拆息息差於下半年收窄
２０至５０點子，不過，香港仍有資金外流風險，料港元再會觸及弱方對換保證。
　　花旗料，明年首季香港才會出現１１年來首次加最優惠利利（Ｐ）２５點子，今年底本港銀
行才承受資金壓力，供樓壓力於明年才會浮現。
　　花旗認為，香港家庭及企業負債受控，即使香港非金融信貸於區內增長最快，該行發現近期
數年私人銀行客戶借貸有上升，令奢侈消費風險增加。香港企業債務快速累積與香港作為金融中
心及給予內地資金有關，而本港信貸質素仍高，但會承受內地宏觀風險。
　　另外，該行指，港銀有防守性，上月港銀股價跌４﹒７％，表現優於恆指跌７﹒３％。花旗
認為，資金收緊及拆息上升有利銀行息差擴大，花旗最近亦調高中銀香港（０２３８８）、恆生
銀行（０００１１）淨息差預測。不過宏觀經濟不明朗，令貸款增長減慢，料明年貸款增長預測
料被下調，但資產質素風險維持不變。
　　花旗表示，今年初高位以來，中銀香港表現跑輸恆生１９％，部分原因是市場調低明年每股
盈利預測３％，目前中銀香港估值吸引，仍維持中銀香港「買入」投資評級。（ｃｙ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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