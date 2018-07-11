《選股情報》特朗普對華貿戰，加碼多２０００億美元，美道指期貨港今早（１１日）
７：１０ａｍ先跌１８０點。
恆指今日又要考驗２８５－２８６支持。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
11/07/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》加碼
《選股情報》特朗普對華貿戰，加碼多２０００億美元，美道指期貨港今早（１１日）
７：１０ａｍ先跌１８０點。
恆指今日又要考驗２８５－２８６支持。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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