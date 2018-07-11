《盤後部署》貿易戰升溫及人幣貶值續拖累港股，惟二萬八仍有支持

《經濟通通訊社１１日專訊》美國預備額外再向中國２０００億美元（約１﹒５６億元）進

口商品徵收關稅，俗稱「黑期」的新加坡港股期貨急跌超過６００點兼下試二萬八關，港股今早

大幅低開６６８點，報２８０１３點，幸已是全日最低位，跌幅亦一度收窄至只有３１６點，全

日最高位見２８３６５點，惟內銀股普遍跌逾２％，港股午後大部分時間錄得超過４００點跌幅

，最終收跌３７０點或１﹒２９％，報２８３１１點，失守１０天線（２８４７８點）。主板成

交９５９﹒３４億元，較昨日減少２﹒８％。

國指全日挫１６６點或１﹒５４％，報１０６５８點。滬指跌４９點或１﹒７６％，報

２７７７點。



＊美國一連兩日公布物價數據，美朝中關係現暗湧＊



美國上周最新公布的６月份就業數據較預期理想，但工資增長遜預期，美匯指數出現轉弱跡

象，一度失守９４水平。美國本周亦有多項經濟數據出台，今明兩日將公布６月份物價數據，今

晚將公布生產者物價指數（ＰＰＩ），其中，核心ＰＰＩ預期按年增長２﹒６％，高於前值的

２﹒４％；明日（１２日）則會公布消費者物價指數（ＣＰＩ），核心ＣＰＩ預期按年增長

２﹒３％，高於前值的２﹒２％。若兩項數據高於預期，美匯指數有望進一步轉強，人民幣向下

壓力勢增加。

外圍政局方面，美朝關係再現寒意，美國國務卿蓬佩奧上周再度訪問北韓，但並沒有與北韓

領導人金正恩會面，雙方會談結束後，北韓更批評蓬佩奧於平壤提出的無核要求是「強盜邏輯」

，美國更因此暗批北京在背後施壓，令美朝中三方關係現暗湧之餘，亦有分析，中方是以此作為

回應美國針對其的關稅措施。



＊小米極速獲納入恆生綜指，基金沽騰訊拖累港股＊



美國上周五開始向中國３４０億美元貨品加徵２５％關稅，打響貿易戰，中國亦隨即向美國

進口大豆徵收２５％關稅。事實上，特朗普早前曾表明，若中國採取報復措施，美國必定會提高

要徵收關稅的商品總額，故市場預期美國會有此一著。縱使港股未出現如上月中單日出現超過

８００點的跌幅，但人民幣始終弱勢未除，貿易戰爆發下中國經濟前景更顯不穩，加上小米

（０１８１０）上市翌日即獲公布納入恆生綜合指數並於本月２０日收市後生效，基金沽騰訊

（００７００）並換馬至小米，騰訊又同時遭多間大行唱淡，騰訊今日一度急挫逾３％，低見

３７５元。

展望後市，由於中美貿易戰再次升溫，美國公布新一輪的關稅清單，將對中國進口的電器、

家具等２０００億美元貨品加稅１０％關稅，最快９月生效，市場亦預計中國會對此採取進一步

行動，港股氣氛料會持續低迷，中資股亦受到人民幣貶值繼續偏軟，大市難有動力突破二萬九關

。技術上，港股今日早段以至近日跌至二萬八關水平後均見回升，反映該水平仍有一定支持。

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