《經濟通通訊社１１日專訊》中美貿易戰升級，美國政府公布新清單對中國２０００億美元
商品加徵１０％關稅，美股期貨受壓，道期現跌２２２點或０﹒９％，報２４７０５點。標普
５００指數及納指期貨均跌０﹒８％。
日本股市今早低開百多點後，跌勢轉急，現挫２７２點或１﹒２％，報２１９２４點。圓匯
有追捧，美元兌日圓現跌０﹒１％，報１１０﹒８７日圓。（ｍｎ）
11/07/2018 08:44
【貿易開戰】中美貿易戰再升級，道期現插逾２００點
《經濟通通訊社１１日專訊》中美貿易戰升級，美國政府公布新清單對中國２０００億美元
商品加徵１０％關稅，美股期貨受壓，道期現跌２２２點或０﹒９％，報２４７０５點。標普
５００指數及納指期貨均跌０﹒８％。
日本股市今早低開百多點後，跌勢轉急，現挫２７２點或１﹒２％，報２１９２４點。圓匯
有追捧，美元兌日圓現跌０﹒１％，報１１０﹒８７日圓。（ｍｎ）
|生財有道11/07/2018
業務創新具優勢 跌市撈中金
|剖析天下11/07/2018
巴西經濟 重現強隊本色？
|剖析天下11/07/2018
新政助行業 無懼貿易戰 燃氣股逆市可吸
|國際動態11/07/2018
泰少足隊13人脫險 兩人疑肺感染
|剖析天下10/07/2018
中國加徵美車稅 歐洲車躺著也中槍？
|FOCUS10/07/2018
【FOCUS】珊珊「軟脫歐」遭重臣劈炮 死線漸近mess難解
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰