【貿易開戰】中美貿易戰再升級，道期現插逾２００點

《經濟通通訊社１１日專訊》中美貿易戰升級，美國政府公布新清單對中國２０００億美元

商品加徵１０％關稅，美股期貨受壓，道期現跌２２２點或０﹒９％，報２４７０５點。標普

５００指數及納指期貨均跌０﹒８％。

日本股市今早低開百多點後，跌勢轉急，現挫２７２點或１﹒２％，報２１９２４點。圓匯

有追捧，美元兌日圓現跌０﹒１％，報１１０﹒８７日圓。（ｍｎ）

