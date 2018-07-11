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即市新聞

11/07/2018 18:45

《台股攻略－馮偉明》貿易戰升溫，台股失守１０７００點

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌８０﹒０５點，收１０６７６﹒８４點，成交金額為新
台幣１１８８﹒３５億元。
　　美中貿易戰情升溫，台股早盤大跌百點，再次失守年線，所幸尾市有買盤湧入，跌幅縮窄，
守住５日線。電子股方面，鴻海的６月及第二季營收創歷年同期新高，股價升新台幣１﹒１元，
收新台幣８１﹒６元。大立光與台積電分別跌新台幣４０元及２元，整體電子類股指數跌
０﹒９２％。被動元件版塊今早表現不一，國巨受外部大股東賣股消息影響，開低走低，收新台
幣９６５元。凱美、智寶及蜜望實聯袂上漲。群創除息首日穩步走向填息之路，友達則以平盤作
收。大同集團無懼颱風侵襲，大同、綠能、精英、大世科及尚志穩住紅盤。昇陽半導體下半年業
績可望挑戰新高，上市第二天股價已狂飆１倍。今日除息的台塑受大盤重挫拖累，呈貼息走勢。
金融股方面，富邦金、國泰金等齊步走弱。
　　美中貿易戰將繼續牽動國際股市及台股後市，此外，市場亦同時關注大立光及台積電即將召
開之法說會所釋出的利淡信息。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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