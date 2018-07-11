《新股掛牌》福森藥業首掛開報２﹒３３元，高招股價１２％

《經濟通通訊社１１日專訊》福森藥業（０１６５２）首掛開市報２﹒３３元，較招股價２

﹒０８元高１２﹒０２％，成交約１２６５萬股，涉資２９５１萬元。

每手買賣單位１０００股，若不計手續費，每手賺２５０元。（ａｌ）

