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11/07/2018 09:22

《新股掛牌》福森藥業首掛開報２﹒３３元，高招股價１２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》福森藥業（０１６５２）首掛開市報２﹒３３元，較招股價２
﹒０８元高１２﹒０２％，成交約１２６５萬股，涉資２９５１萬元。
　　每手買賣單位１０００股，若不計手續費，每手賺２５０元。（ａｌ）

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