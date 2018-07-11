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即市新聞

11/07/2018 09:33

《異動股》港股低開近七百點，騰訊現跌近３％低見３７５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港股低開近七百點，騰訊（００７００）表現受壓，現價下跌
２﹒７４％，報３７６﹒２元，盤中低見３７５元，失守十天線（３８５﹒６６元）及２５０天
線（３８４﹒９２元）；主動買盤５１％；成交約３３５萬股，涉資１２﹒６９億元。
　　美國政府於本港時間今晨公布新清單對中國２０００億美元商品加徵關稅，港股今早低開
６６８點報２８０１３點，國指則跌３０７點報１０５１７點。
　　現時，恆生指數報２８０９４，下跌５８７點或下跌２﹒０５％，主板成交６５﹒０１億元
。上證綜合指數報２７６６，下跌６１點或下跌２﹒１６％，成交７０﹒７５億元人民幣。

　　表列部分重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股　（００００５）　　　７２﹒４５元　　　下跌１﹒９６％
　　香港交易所（００３８８）　　２２９﹒８０元　　　下跌１﹒７９％
　　騰訊控股　（００７００）　　３７６﹒２０元　　　下跌２﹒７４％
　　友邦保險　（０１２９９）　　　６６﹒８５元　　　下跌１﹒６２％
　　中國平安　（０２３１８）　　　６９﹒４０元　　　下跌２﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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