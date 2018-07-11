《異動股》港股低開近七百點，騰訊現跌近３％低見３７５元

《經濟通通訊社１１日專訊》港股低開近七百點，騰訊（００７００）表現受壓，現價下跌

２﹒７４％，報３７６﹒２元，盤中低見３７５元，失守十天線（３８５﹒６６元）及２５０天

線（３８４﹒９２元）；主動買盤５１％；成交約３３５萬股，涉資１２﹒６９億元。

美國政府於本港時間今晨公布新清單對中國２０００億美元商品加徵關稅，港股今早低開

６６８點報２８０１３點，國指則跌３０７點報１０５１７點。

現時，恆生指數報２８０９４，下跌５８７點或下跌２﹒０５％，主板成交６５﹒０１億元

。上證綜合指數報２７６６，下跌６１點或下跌２﹒１６％，成交７０﹒７５億元人民幣。



表列部分重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股 （００００５） ７２﹒４５元 下跌１﹒９６％

香港交易所（００３８８） ２２９﹒８０元 下跌１﹒７９％

騰訊控股 （００７００） ３７６﹒２０元 下跌２﹒７４％

友邦保險 （０１２９９） ６６﹒８５元 下跌１﹒６２％

中國平安 （０２３１８） ６９﹒４０元 下跌２﹒３９％

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（ａｌ）

