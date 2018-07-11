《午市前瞻》港股繼續受貿易戰拖累，支持位見２７８００點

《經濟通通訊社１１日專訊》美股隔晚（１０日）延續升勢，道指報２４９１９點，升

１４３點，標指升９點，報２７９３點。納指升３點，報７７５９點。美國總統特朗普於本港時

間今晨突公布新清單對中國２０００億美元商品加徵關稅，俗稱「黑期」的新加坡港股期貨急跌

超過６００點，低見２８０７０點，人民幣兌美元亦再度急貶近４００點，港股今早受拖累，大

幅低開６６８點，低見２８０１３點，但已是半日最低位，其後跌幅一度收窄至只有３１６點，

半日最高位見２８３６５點，但最終跌幅未能再進一步收窄，加上內銀股普遍跌逾２％，港股半

日挫４１２點或１﹒４４％，報２８２６９點，失守１０天線（２８４７３點）。半日主板成交

５５６﹒１２億元。

國指半日挫１８７點或１﹒７３％，報１０６３７點。滬指跌５２點或１﹒８７％，報

２７７４點。



＊騰訊遭野村降目標價，內房股受累人民幣急貶＊



騰訊（００７００）連日來遭大行唱淡，野村最新報告指，估計騰訊第二季業績很可能令市

場失望，因缺乏「重磅」遊戲，以及手機遊戲收入放緩。目標價由５２０元降至４９２元，但維

持「買入」評級。騰訊半日跌１﹒７６％，報３８０元。其他重磅股方面，匯控（００００５）

走低１﹒１５％，報７３﹒０５元。港交所（００３８８）跌１﹒１１％，報２３１﹒４元。中

移動（００９４１）軟０﹒９２％，報７０﹒２元。友邦（０１２９９）亦跌０﹒６６％，報

６７﹒５元。

內銀股普遍走低超過２％，建行（００９３９）跌２﹒１５％，報６﹒８４元。工行

（０１３９８）挫２﹒３％，報５﹒５２元。中行（０３９８８）走低２﹒１６％，報

３﹒６３元。招行（０３９６８）跌２﹒６６％，報２７﹒５元。郵儲行（０１６５８）

挫２﹒５６％，報４﹒９５元。

內房股受人民幣貶值拖累，碧桂園（０２００７）跌３﹒９２％，報１２﹒７４元，為半日

表現最差藍籌。萬科（０２２０２）急挫４﹒９％，報２５﹒２５元，為表現最差國指成分股。

中海外（００６８８）跌２﹒７４％，報２４﹒８５元。潤地（０１１０９）跌０﹒７６％，報

２６﹒１５元。融創（０１９１８）走低２﹒７６％，報２６﹒４５元。



＊醫藥股逆市現防守力，浩沙遭狙擊仍飆６４％＊



醫藥股逆市獲資金追捧，石藥（０１０９３）升１﹒１３％，報２２﹒４５元，為半日升幅

最大藍籌。威高股份（０１０６６）獲准參與Ｈ股全流通計劃，半日漲８﹒１％，報５﹒７４元

。華潤醫藥（０３３２０）走高１﹒８５％，報１１﹒０４元。石四藥（０２００５）揚

１﹒７７％，報８﹒０４元。

個別汽車股回勇，長汽（０２３３３）公布與寶馬合資拓新能源車業務，半日反彈

２﹒２６％，報５﹒４３元，為升幅最大國指成分股。北汽（０１９５８）反彈３﹒０９％，報

７﹒３５元。吉利（００１７５）跌１﹒８３％，報１９﹒８８元。比亞迪（０１２１１）軟０

﹒４２％，報４７﹒２元。華晨（０１１１４）挫２﹒８８％，報１３﹒４８元。

東航（００６７０）深化混改，推出「Ａ＋Ｈ」百億級定增計劃，擬在Ａ股募資１１８億元

人民幣、在港股市場集資３５﹒５億港元，惟離岸人民幣因貿易戰進展再度急瀉，該股半日跌１

﹒１８％，報５﹒０３元。國航（００７５３）挫４﹒１４％，報７﹒１７元。南航

（０１０５５）走低５﹒０４％，報５﹒６５元。



＊浩沙遭狙擊不跌反升逾六成，天下圖復牌急挫＊



浩沙國際（０２２００）今日復牌，控股股東遭強制出售質押股份，更被沽空機構格勞克斯

（Ｇｌａｕｃｕｓ）狙擊，指控其收入被誇大，半日仍急升６３﹒７９％，報０﹒４７５元，為

升幅最大個股。天下圖（００４０２）亦於今日復牌，惟遭債權人提清盤呈請，半日瀉

２２﹒８６％，報０﹒０２７元，為跌幅最大個股。



＊陳錦興：內地消費市場穩定，蒙牛股價具承接＊



英皇證券研究部總監陳錦興向《經濟通通訊社》表示，美國政府最新公布向中國價值

２０００億美元的輸美商品加徵１０％關稅，導致美中貿易緊張再升級，港股今早繼續跌勢，引

發股民憂慮，相信市場需要時間調整和喘息。他指出，自貿易戰爆發至今，港股一直波動，料短

期在２７８００至２９０００點內上落。

他認為，中國國內經濟和消費仍然穩定，蒙牛（０２３１９）財政穩健，毛利亦有持續增長

的趨勢，股份表現出一定的市場承接力。（ｍｗ、ｔｔ）

