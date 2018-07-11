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即市新聞

11/07/2018 16:38

《美元走勢－羅明立》英脫歐前景不明朗，英鎊１﹒３２８可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒１４　　　１１０﹒７７　　　１１１﹒０２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７４０　　　１﹒１７２３　　　１﹒１７３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２７４　　　１﹒３２４９　　　１﹒３２７２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２８　　　０﹒９９１１　　　０﹒９９１５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９３　　　７﹒８４６９　　　７﹒８４７６

　　《美元走勢》美國公布６月ＮＩＥＢ小型企業信心指數報１０７﹒２，高於預期的
１０６﹒９，反映美國企業對營商前景樂觀。北約峰會將於本周三（１１日）舉行，美國總統特
朗普於會前再要求其他成員國增加軍費開支，而美國則應該減少支出。另一方面，中美貿易戰升
級，美國再額外公布２０００億美元商品徵稅清單，警告向有關商品稅收１０％的關稅，而中國
表態將會作出反制措施。美匯指數短線略為回升，全日企穩９４水平以上。最新利率期貨顯示，
美國今年加息的機會將維持循序漸進，預期美元對其他貨幣息差繼續拉闊，將為美元帶來支持。
　
　　英國昨日（１０日）公布５月份工業產出，按月下降０﹒４％，差於預期的０﹒５％增長；
同期，製造業產出按月上升０﹒４％，亦低於預期的０﹒９％增長。英國５月份季調後商品貿易
帳錄得１２３﹒６２億英鎊赤字，略高於預期的１２０億英鎊赤字。英國第二季的經濟表現可能
差於預期，降低英倫銀行８月加息的機會率，加上英國脫歐前景不明朗，拖累英鎊走勢。建議投
資者可以於１﹒３２８０附近沽出英鎊。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒６０　　　１１１﹒９０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７８０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３２７０　　　１﹒３１５０　　　１﹒３３２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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