《美元走勢－羅明立》英脫歐前景不明朗，英鎊１﹒３２８可沽

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒１４ １１０﹒７７ １１１﹒０２

歐元╱美元 １﹒１７４０ １﹒１７２３ １﹒１７３８

英鎊╱美元 １﹒３２７４ １﹒３２４９ １﹒３２７２

美元╱瑞郎 ０﹒９９２８ ０﹒９９１１ ０﹒９９１５

美元╱港元 ７﹒８４９３ ７﹒８４６９ ７﹒８４７６



《美元走勢》美國公布６月ＮＩＥＢ小型企業信心指數報１０７﹒２，高於預期的

１０６﹒９，反映美國企業對營商前景樂觀。北約峰會將於本周三（１１日）舉行，美國總統特

朗普於會前再要求其他成員國增加軍費開支，而美國則應該減少支出。另一方面，中美貿易戰升

級，美國再額外公布２０００億美元商品徵稅清單，警告向有關商品稅收１０％的關稅，而中國

表態將會作出反制措施。美匯指數短線略為回升，全日企穩９４水平以上。最新利率期貨顯示，

美國今年加息的機會將維持循序漸進，預期美元對其他貨幣息差繼續拉闊，將為美元帶來支持。



英國昨日（１０日）公布５月份工業產出，按月下降０﹒４％，差於預期的０﹒５％增長；

同期，製造業產出按月上升０﹒４％，亦低於預期的０﹒９％增長。英國５月份季調後商品貿易

帳錄得１２３﹒６２億英鎊赤字，略高於預期的１２０億英鎊赤字。英國第二季的經濟表現可能

差於預期，降低英倫銀行８月加息的機會率，加上英國脫歐前景不明朗，拖累英鎊走勢。建議投

資者可以於１﹒３２８０附近沽出英鎊。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒６０ １１１﹒９０ １１０﹒２０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７８０ １﹒１６２０ １﹒１８６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３２７０ １﹒３１５０ １﹒３３２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

