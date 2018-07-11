【企業盈喜】吉利（００１７５）料上半年淨利按年增長５０％

《經濟通通訊社１１日專訊》吉利汽車（００１７５）發盈喜，預期集團截至今年６月底止

六個月錄得的淨利，與去年同期錄得的４３﹒４億元人民幣淨利比較將錄得約５０％的增長。

公司董事相信，上半年淨利增加主要歸因於期內銷售收入增加，即由於整體銷量增加及產品

組合改善所致。（ｋｙ）

