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11/07/2018 16:57

【企業盈喜】吉利（００１７５）料上半年淨利按年增長５０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》吉利汽車（００１７５）發盈喜，預期集團截至今年６月底止
六個月錄得的淨利，與去年同期錄得的４３﹒４億元人民幣淨利比較將錄得約５０％的增長。
　　公司董事相信，上半年淨利增加主要歸因於期內銷售收入增加，即由於整體銷量增加及產品
組合改善所致。（ｋｙ）

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