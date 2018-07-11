《小傳日記》侵侵又出手，魚缸好難受；內銀無力水，ＱＱ勁憔悴！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（１０日）延續升勢，三大指數都拖住手齊齊跳起，道指報

２４９１９點，升咗１４３點。正當大家都以為本地魚缸今日或者有得跟住升嘅時候，花旗國侵

就喺香江時間今晨，突然公布對祖國２０００億美金商品加徵關稅嘅清單，震散花旗國期指同香

江缸友嘅心。

魚缸一早大幅低開６６８點，低見２８０１３點，好在已經係全日最低位，其後大部分時間

都跌返少好多喇，跌幅仲曾經縮窄至３１６點見是日最高位２８３６５點。可惜香江尾段又再腳

軟過，總結魚缸戰況，全日要跌３７０點或１﹒３巴仙，報２８３１１點，失守十天線（約

２８４７８點）。國貨一齊碌低，收跌１６６點或１﹒５４％，報１０６５８點。全日魚缸成交

大約９５９億銀，少過上一日ＤＤ。



＊魚缸腳仔軟ＱＱ好疲倦，小米夠鑊氣一度彈返起＊



魚缸腳震震，重磅藍戰士ＱＱ（００７００）當然都無運行，加上一向睇得佢都幾高嘅野村

，話ＱＱ嘅手遊收入放緩，將「他屐」由５２０銀降到去４９２銀。朝早ＱＱ一開市無耐，就跌

咗去今日低位３７５銀，幸好之後跌幅收窄返Ｄ，不過最終都係要失守十天線（３８５﹒８４銀

）同埋２５０天線（３８４﹒９２銀），埋單跣低近２巴仙報３７９﹒４銀。

今個星期初上市嘅小米（０１８１０），即為睇納入幾類股指當中，今朝雖然隨市低開，但

好快就發力倒升，仲高見過１９﹒８銀破頂，差少少就去到２０銀關口，可惜最後升幅又全銷，

平收１９銀。

中美貿易戰又再升溫，手機設備佬起初都有Ｄ驚，好彩之後都收復返大部分失地，舜宇

（０２３８２）無升跌報１４２銀，而瑞聲（０２０１８）只係跌咗唔夠１巴仙收１０５銀。



＊成本預期增內銀好頭痕，無懼新競爭藥佬有力撐＊



瑞信喺在提高咗內銀佬嘅信貸成本預測後，實行一次過調低埋將大型中資銀行嘅盈利預測，

內銀佬今日普遍都要碌低。四大行一齊跌低約２巴仙，建行（００９３９）埋單報６﹒８５銀，

農行（０１２８８）收３﹒６２銀，工行（０１３９８）造５﹒５６銀；中行（０３９８８）最

終就報３﹒６４銀。

雖然神州藥監局話承認境外臨床數據，外國新藥審批速度將會加快，不過成班藥佬都算造得

唔錯喇。石藥（０１０９３）輕微踢高半個巴仙，報２２﹒３銀；藥明（０２２６９）都同樣走

前０﹒５巴仙，報７６﹒４５銀；國藥（０１０９９）就彈起１亳子，報３１﹒３５銀。

申洲（０２３１３）雖然今朝跟住魚江一齊碌低，最多仲跌過近４巴仙，一度失守過５０天

線（９２﹒２８銀），好在午後發力，最多彈過超過２巴仙，最終就跳起０﹒４巴仙，埋單報

９５﹒８銀。



＊車仔銷情好跌勢卻難逃，浩沙一復賽狙擊撲埋來＊



特斯拉（Ｔｅｌｓａ）來神州設廠，唔知會唔會成為神州砵砵車們嘅一大競爭對手呢？不過

暫時根據數據顯示，神州上月砵砵車銷量增長近５巴仙，似乎行業仲有Ｄ前景。可惜今日市況唔

好，所以砵砵車都向後褪，只不過長汽（０２３３３）由於夥寶馬去發展新能源車，所以無跪得

太低，最終報５﹒２６銀。街坊吉利（００１７５）、華晨（０１１１４）就分別唔見逾２巴仙

、逾１巴仙，報１９﹒８４銀、１３﹒７銀。

浩沙（０２２００）上月底因為銀行出售抵押股份所以大插近九成後停賽，今日終於復賽落

場。不過一開波股價就大漲，皆因計劃配股畀國企，全日最多飛起逾九成，高見０﹒５５銀，不

過公司控股股東浩邦持股已經減少咗，再加上今日又有機構狙擊公司，格勞克斯

（Ｇｌａｕｃｕｓ）前創辨人創立嘅沽空機構指公司價值係０蚊，令股價最終收窄升幅，埋單計

有近２６巴仙進帳，報０﹒３６５銀。

另一隻都係今日復賽嘅天下圖（００４０２）唔見近２６巴仙，報０﹒０２６銀。事關公司

被債權人提清盤呈請，所以沽壓大都無可厚非！



＊東航擬配股自然要捱沽，調控仍然有磚頭愁更愁＊



東航（００６７０）深化混改，擬推出「Ａ＋Ｈ」百億級定增計劃，打算喺Ａ、Ｈ孖屐分別

配股集資，承接配股嘅公司包括吉祥航空（滬：６０３８８５）、均瑤集團同中國國有企業結構

調整基金，消息未為東航帶來太大衝擊，今日穩報５﹒０８銀。街坊國航（００７５３）、南航

（０１０５５）就分別無咗逾４巴仙同逾５巴仙，報７﹒１５銀、５﹒６４銀。

內地有報道話，暫時神州磚頭仲係亂象紛呈，下半年要加大調控力度咁話，消息令磚頭腳軟

，「五星級的家」碧桂園（０２００７）唔見逾３巴仙，報１２﹒８２銀。藍戰士中海外

（００６８８）、潤地（０１１０９）就無咗近３巴仙同近２巴仙，分別報２４﹒８５銀及２５

﹒９０銀；萬科（０２２０２）市值亦消失５巴仙，每股收２５﹒２銀。請請！



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