《嬈望大中華－彭藹嬈》報復周期？

《嬈望大中華》上周五（６日），美國對３４０億美元的中國商品徵收２５％關稅，促

使中國以同等的關稅回應美國。但是，筆者卻不同意向中國徵收關稅可縮小貿易逆差這個說法。



＊貿易戰正式開始＊



筆者預計現在只是貿易戰的開始。美國會否回擊只是時間問題，屆時中國也會毫不拖延地進

行報復。然而，這場貿易戰的節奏全由美國所控制－它既可以快速地出手，令市場波起雲湧；或

者緩緩出擊，允許投資者調整心態。



＊第二季度經濟增長稍微放緩＊



這會對經濟帶來什麼影響？關稅不僅會降低出口商的利潤率，其訂單更可能被競爭對手槍去

，對中國的出口造成衝擊，相關供應鏈行業，包括：物流服務和包裝製造商，以及受影響的出口

產品供應商也會受到拖累。中國６月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）的下滑正正反映此現象，

意味著第二季度的出口活動將下降。

然而，因貿易戰而推遲的投資，並不是經濟放緩的唯一因素。事實上，金融去槓桿改革正在

減慢經濟活動，尤其是基礎設施投資，因此，筆者將第二季度ＧＤＰ增長率的預測從６﹒８％微

調至６﹒７％。



＊下半年的支持性措施將穩定經濟增長＊



雖然經濟數據尚未完全反映貿易戰的負面影響，但鑑於政府正實施支持性措施，筆者仍對下

半年的經濟增長抱持樂觀的態度。

首先，中國並沒有跟隨美聯儲加息，反而降低了存款準備金率，顯示人行的貨幣政策立場已

開始將緊縮轉為放鬆。這些政策有助於穩定企業借貸成本，特別是在貿易戰中最受影響的中小企

業，其面臨的借貸成本可能會因政策而下降。

其次，中國將加大與技術相關的投資。雖然這些投資不會有利出口，但它們將直接促進

ＧＤＰ增長，並提高中國在未來擁有高科技零部件，例如高端芯片的機會。

此外，筆者預計其他財政政策所帶來的影響：包括改革個人薪俸稅以支持國內消費，以及減

少貿易戰對出口的影響。在過去，執行這些政策這並不容易，因為出口貨品對以前的國內市場而

言過於昂貴，但中國消費近年已轉型至變得更高端，而國內消費者亦買得起出口貨品。

綜上所述，我們的預測是，中國ＧＤＰ將在２０１８年下半年以６﹒７％的速度同比增長。



＊中美貿易角力持續，人民幣恐會繼續疲軟＊



筆者將每美元兌人民幣的年底預測從６﹒６０下調至７﹒０。

中國資本市場的開放吸引了更多的資本流入，從而減少了先前對人民幣疲弱會耗掉外匯儲備

的擔憂。

每美元兌７﹒００元人民幣似乎是陡峭的貶值，但這個調整速度與我們對其他亞洲貨幣的預

測一致。中國不太可能對其他亞洲貨幣升值，特別是日本，韓國和台灣等地區，這些地區均為電

子業出口競爭對手。然而，中國更無意對亞洲貨幣貶值，發起貨幣戰。

《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

