  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/07/2018 16:11

中美貿易戰震散港股，收２８３１１跌３７０點穿十天線

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港股今日再度由於貿易戰消息困擾而大跌，美股隔晚（１０日
）雖然延續升勢，三大指數齊齊上升，但美國本港時間今晨突公布新清單對中國２０００億美元
商品加徵關稅，俗稱「黑期」的新加坡港股期貨急跌超過６００點，人民幣兌美元亦再度急貶近
４００點，拖累港股今日大幅低開６６８點，報２８０１３點為全日最低位，之後跌幅收窄最多
至３１６點報２８３６５，全日收跌３７０點或１﹒２９％，報２８３１１點，失守十天線
（２８４７８點）。主板成交９５９﹒３４億元跌２﹒８％。
　　國指跌１﹒５４％或１６６點，報１０６５８點，滬指跌４９點或１﹒７６％，報２７７７
點。

＊騰訊失３８０元關，申洲先跌後倒升＊

　　瑞信降內銀盈測，料銀行繼續建立貸款損失儲備，將令年底有關比率達到３％觸及十年新高
，工行（０１３９８）、建行（００９３９）、郵儲行（０１６５８）分別跌１﹒５９％至
２﹒９５％，分別報５﹒５６元、６﹒８５元及４﹒９３元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）、匯控（００００５）、中移動（００９４１）、港交所
（００３８８）分別跌１﹒９１％、１﹒２９％、０﹒５６％及０﹒９４％，當中騰訊更失
３８０元關，收報３７９﹒４元。早前多間大行唱好的申洲（０２３１３）則先跌後升
０﹒４２％收９５﹒８元。
　　小米（０１８１０）掛牌第三天，股價穩報１９元，今早曾見１９﹒８元上市新高。
　　內地報道指下半年加大樓市調控力度，碧桂園（０２００７）、萬科（０２２０２）、潤地
（０１１０９）、中海外（００６８８）跌幅介乎近２％至５％，分別收報１２﹒８２元、
２５﹒２元、２５﹒９元及２４﹒８５元。

＊東航深化混改配股，汽車股普遍下跌＊

　　東航（００６７０）深化混改，擬分別於Ａ、Ｈ市場配股集資，承配人包括吉祥航空
（滬：６０３８８５），股價靠穩，報５﹒０８元。同業國航（００７５３）報７﹒１５元，下
跌４﹒４１％；南方航空（０１０５５）報５﹒６４元，下跌５﹒２１％。
　　內地上月汽車銷情增５％，不過今日大市氣氛影響車股表現，長汽（０２３３３）由於與寶
馬合作生產新能源車，股價跌幅較少，滑落近１％，報５﹒２６元。吉利（００１７５）、比亞
迪（０１２１１）分別下跌２﹒０２％及０﹒１１％，報１９﹒８４元、４７﹒３５元。
　　浩沙（０２２００）６月２９日大跌近九成後停牌，今日復牌被沽空機構狙擊，指其價值該
為０元，但公司表示擬向國企配股，今日股價一度高見０﹒５５元升幅達９０％，收市升幅最終
收窄至２５﹒８６％，報０﹒３６５元。天下圖（００４０２）被債權人提清盤澄請，股價插
２５﹒７１％，報０﹒０２６元。（ｆｆ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS11/07/2018
【FOCUS】侵侵晒馬兩千億 北京奇招化解「無牙可還」？
生財有道11/07/2018
【港樓演義之愈辣愈升】逆周期＋辣招密密推 供求錯亂覓地無果
中國故事11/07/2018
【京城近觀】跨界又來了 北京無印酒店開業
中國故事11/07/2018
阿里巴巴AI進軍時裝界　打通線上線下體驗
生財有道11/07/2018
業務創新具優勢 跌市撈中金
剖析天下11/07/2018
巴西經濟 重現強隊本色？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【DIVA Channel】賞睇《嫲煩家族 3 走佬阿嫂》

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN