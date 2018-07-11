中美貿易戰震散港股，收２８３１１跌３７０點穿十天線

《經濟通通訊社１１日專訊》港股今日再度由於貿易戰消息困擾而大跌，美股隔晚（１０日

）雖然延續升勢，三大指數齊齊上升，但美國本港時間今晨突公布新清單對中國２０００億美元

商品加徵關稅，俗稱「黑期」的新加坡港股期貨急跌超過６００點，人民幣兌美元亦再度急貶近

４００點，拖累港股今日大幅低開６６８點，報２８０１３點為全日最低位，之後跌幅收窄最多

至３１６點報２８３６５，全日收跌３７０點或１﹒２９％，報２８３１１點，失守十天線

（２８４７８點）。主板成交９５９﹒３４億元跌２﹒８％。

國指跌１﹒５４％或１６６點，報１０６５８點，滬指跌４９點或１﹒７６％，報２７７７

點。



＊騰訊失３８０元關，申洲先跌後倒升＊



瑞信降內銀盈測，料銀行繼續建立貸款損失儲備，將令年底有關比率達到３％觸及十年新高

，工行（０１３９８）、建行（００９３９）、郵儲行（０１６５８）分別跌１﹒５９％至

２﹒９５％，分別報５﹒５６元、６﹒８５元及４﹒９３元。

重磅股方面，騰訊（００７００）、匯控（００００５）、中移動（００９４１）、港交所

（００３８８）分別跌１﹒９１％、１﹒２９％、０﹒５６％及０﹒９４％，當中騰訊更失

３８０元關，收報３７９﹒４元。早前多間大行唱好的申洲（０２３１３）則先跌後升

０﹒４２％收９５﹒８元。

小米（０１８１０）掛牌第三天，股價穩報１９元，今早曾見１９﹒８元上市新高。

內地報道指下半年加大樓市調控力度，碧桂園（０２００７）、萬科（０２２０２）、潤地

（０１１０９）、中海外（００６８８）跌幅介乎近２％至５％，分別收報１２﹒８２元、

２５﹒２元、２５﹒９元及２４﹒８５元。



＊東航深化混改配股，汽車股普遍下跌＊



東航（００６７０）深化混改，擬分別於Ａ、Ｈ市場配股集資，承配人包括吉祥航空

（滬：６０３８８５），股價靠穩，報５﹒０８元。同業國航（００７５３）報７﹒１５元，下

跌４﹒４１％；南方航空（０１０５５）報５﹒６４元，下跌５﹒２１％。

內地上月汽車銷情增５％，不過今日大市氣氛影響車股表現，長汽（０２３３３）由於與寶

馬合作生產新能源車，股價跌幅較少，滑落近１％，報５﹒２６元。吉利（００１７５）、比亞

迪（０１２１１）分別下跌２﹒０２％及０﹒１１％，報１９﹒８４元、４７﹒３５元。

浩沙（０２２００）６月２９日大跌近九成後停牌，今日復牌被沽空機構狙擊，指其價值該

為０元，但公司表示擬向國企配股，今日股價一度高見０﹒５５元升幅達９０％，收市升幅最終

收窄至２５﹒８６％，報０﹒３６５元。天下圖（００４０２）被債權人提清盤澄請，股價插

２５﹒７１％，報０﹒０２６元。（ｆｆ）

