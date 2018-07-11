《鍾之日記》美方貿戰加籌碼，中方股匯被雙殺



《鍾之日記》７月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



雖然美國總統特朗普早已揚言或會對中國商品徵稅總額加碼至逾５０００億美元，但在上星

期正式開打後四日便發布新徵稅清單，涉及產品總值達２０００億美元，為去年美國自中國進口

的商品近４０％，不但令市場措手不及，中國商務部中午亦嚴正抗議，美方加速升級公布徵稅清

單，是失去理性的行為，對此感到震驚，並將一如既往，不得不作出必要反制，惟目前仍未公布

具體措施。

儘管上述２０００億美元清單尚有兩個月的諮詢期，但無論正式生效與否，都正將中國的

「對等反制」推向「無牙可還」境地。因據華府統計，去年美國自中國進口５０５０億美元商品

，對華出口則為約１３００億美元。巨大貿易逆差令中方缺少空間採取關稅「對等反制」，未來

將祭出何種「奇招」，引人期待亦讓人不安。



＊離岸人幣率先挫，Ａ場再失２８００＊



內地近日稍為反彈的股匯再被雙殺，離岸人民幣率先下挫，在Ａ場開市前已連跌５個關口，

跌穿６﹒６９水平。雖然人民幣兌一美元中間價今仍升２５點子，報６﹒６２３４，但在岸人民

幣即期大幅低開，低開４６４點子，其後在不足１５分鐘已迅速轉弱至逼近６﹒６８關口，最終

收市報６﹒６６７４，挫４４４點子。

滬深股市懸念地低開低走。滬綜指開市已跌穿２８００點關口，並於５分鐘內擴大跌幅至

２％，其後跌勢略為喘定，在２７７０至２７９０點水平上落，午後跌幅一度擴大，最低見過

２７５２點，最終收市報２７７７﹒７７點，跌１﹒８７％，跌幅為７月２日以來最大，深成指

及創業板均跌近２％。大跌市下，兩市全日成交額增至３４１１億元人民幣，較上日（９日）多

逾４％。



＊騰訊失３８０元，小米創關２０元＊



香江魚缸難獨善其身，今日亦大跌，恆指開市大幅低開６６８點，報２８０１３點全日最低

位，之後跌幅見收窄，全日滑落３７０點或１﹒２９％，報２８３１１點，失守十天線

（２８４７７點）。主板成交９５９﹒３４億元，較昨日跌２﹒８％。

瑞信降內銀盈測，料銀行繼續建立貸款損失儲備，將令年底有關比率達到３％觸及十年新高

，工行（０１３９８）、建行（００９３９）、郵儲行（０１６５８）分別跌近２％至近３％。

重磅股方面，騰訊（００７００）、匯控（００００５）、中移動（００９４１）、港交所

（００３８８）分別跌１﹒９１％、１﹒２９％、０﹒５６％及０﹒９４％，當中騰訊更失

３８０元關，收報３７９﹒４元。小米（０１８１０）掛牌第三天，收市穩報１９元，今早曾高

見１９﹒８元上市新高。



＊航空股隨人幣瀉，東航受惠百億元定增股價靠穩＊



（０１０５５）及國航（００７５３）一度挫逾６％，收市亦分別挫５％及４％。

東航（００６７０）表現最好，最多跌４﹒７％，收市接近收復所有失地，僅跌０﹒２％，

全因為公司的逾百億元「Ａ＋Ｈ」非公開發行股份計劃。

東航擬向吉祥航空（滬：６０３８８５）、其母企均瑤集團，及中國國有企業結構調整基金

，發行最多約１６﹒１６億股Ａ股，募資最多１１８億元人民幣，並同時擬向吉祥航空發行最多

約５﹒１８億股Ｈ股，募資不超過３５﹒５億港元。完成後，吉祥航空和均瑤集團擬合計持有不

超過東航擴大後的Ａ、Ｈ股總股本１０％股份，而國企結構調整基金持股比例則會少於總股本

２％。

大摩認為，東航配股引入吉祥航空成為主要股東，屬國企混改一部分，預期兩者戰略合作可

帶來潛在協同效應，尤其是兩者於上海市佔率合共達４８％，將有助提升定價能力，維持東航

「跑贏大市」評級，目標價７﹒０６元。



＊調控升級大行唱淡，內房股受壓＊



內房股正面臨內外夾擊，多份官媒齊發聲肯定「樓市調控」政策，其中《中國證券報》頭版

記者評論文章表示，要加大對樓市各種亂象的懲處和整治力度，力求不留「死角」、精準打擊，

包括加大對「囤地炒作」現象，又要打擊違規銷售、捂盤惜售等亂象，並對違規提供「首付貸」

等亂象零容忍。 而《觀點地產網》又引述深圳市規劃和國土資源委員會副主任王東表示，深圳

市將堅持「房住不炒」的目標定位，繼續加大房地產市場的調控力度。

另一方面，大摩發表研究報告，指內地一手住宅銷售數字按周下跌２２％，而於一線、二線

及其他城市銷售更分別降６０％、１１％及１９％。

雖然過去兩周均有內房股進行回購或股東增持活動，惟在各項不利消息影響下，內房股今日

無可避免成為跌市重災區，其中萬科（０２２０２）跌幅較大，全日跌５﹒１％；藍籌碧桂園（

０２００７）過去兩周曾斥６﹒９６億元回購，惟今日仍跌３﹒３％，中海外（００６８８）跌

２﹒７％；新城發展（０１０３０）挫３％，融創中國（０１９１８）跌１﹒８％，世茂房地產

（００８１３）跌３﹒３％；恆大（０３３３３）回購額相對最高，過去五日內公司共回購

２２﹒９億元，今日更逆市升０﹒５％，收報２１﹒３５元。



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