【貿易開戰】馬駿：美新徵稅計劃存不確定性，中方將採措施減影響

《經濟通通訊社１１日專訊》清華大學金融與發展研究中心主任馬駿表示，美國在８月３０

日後才可能採取行動，最後是否徵稅、對哪些產品徵收，在未來兩個月內仍有各種不確定性，中

方正深入研究貿易戰對相關企業及行業的影響，並會考慮採取相應措施減少其負面衝擊。

美國在當地時間昨晚（１０日）公布對２０００億美元中國輸美產品徵收１０％關稅的建議

產品清單，徵求公眾意見，可能在８月３０日公眾諮詢結束後生效。（ｋｌ）

