《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊須破１﹒３３８７延續反彈

《廣匯論勢》特朗普準備向另外的總值２０００億美元中國進口商品徵收１０％關稅，未來

甚至向所有中國進口商品（總值超過５０００億美元）徵收關稅，消息雖然在周三（１１日）亞

洲外匯市場引起一陣波動，但很快已平息，美元兌日圓低見１１０﹒７７後已逐步重上１１１，

歐元及英鎊匯價亦未見持續受到影響。



＊文翠珊脫歐新法不獲認同＊



英鎊匯價雖曾受到多名英國保守黨內閣成員請辭的消息影響，在周一（９日）紐約市早段由

高位１﹒３３６３急挫，跌幅超過１７０點子後才略為反彈，而脫歐事務大臣戴維斯在上周請辭

，英鎊兌美元卻於周一亞洲市以裂口高開後持續上升，反映市場認為其辭職反而有利文翠珊推行

她的脫歐計劃，但其後再有官員因不滿文翠珊的軟脫歐立場而辭職，曾任倫敦市長的外相約翰遜

亦突然請辭，他將文翠珊的脫歐計劃形容為將英國變成歐盟的殖民地，但文翠珊反擊，表示新的

計劃可以讓英國奪回邊界控制權、英國的法規及金錢。

在多名內閣成員辭職後，文翠珊已迅速任命其他官員填補相關的空缺，亦暫時避免了下台危

機。上述因素雖是導致鎊匯受壓的主要原因，但即使撤換首相，並以強硬的立場與歐盟談脫歐問

題又是否會成功，英鎊會走強嗎？在英國公投脫歐初期，市場擔心英國會出現硬脫歐，令英鎊匯

價受壓，現在卻是因為文翠珊的所謂軟脫歐方案而下下跌，可見金融市場解讀訊息的好壞非常情

緒化。現時距離２０１９年３月底脫歐限期餘下不足９個月，如此發展，英國能否趕及此脫歐限

期亦成疑，屆時恐怕連至２０２０年底的過渡期亦變成延續的脫歐期限！



＊卡尼暗示年內加息機會高＊



昨天（１０日）英鎊兌美元在歐洲開市初段反彈至１﹒３３０１後再度跌返１﹒３２５０以

下，暫時仍然守穩２０日ＳＭＡ（１﹒３２２１），故投資者宜注意，鎊匯若失守該線甚至收低

於１﹒３２００，匯價短期才有可能進一步下調；否則，現階段不宜過早看淡英鎊，尤其上周四

（５日）英倫銀行行長卡尼表示，他愈來愈有信心認為，英國首季經濟表現疲弱絕大部分是受到

天氣影響，並非經濟前景轉差，被問到英國家庭預期今年將會加息一次的觀點是否正確時，卡尼

表示這個預期合理。

至於英鎊兌美元的走勢，從日線圖所見，匯價仍然守穩２０日ＳＭＡ（１﹒３２２４），

ＭＡＣＤ仍處於零以上，故目前仍未構成技術性轉跌訊號；但亦要注意，從江恩正方形觀察，

１﹒３３８７位於９０度角重要支持或阻力位，而周一英鎊兌美元反彈至１﹒３３６３後回落，

顯然受制於１﹒３３８７，故英鎊兌美元必須突破１﹒３３８７才有望進一步上升，相反，由於

１﹒３１８７位於江恩正方形４５度角，倘若失守，匯價將進一步下試水平角的１﹒２９８７。



＊銀價屢失１６美元走勢堪憂＊



對於近期市場上有關英國脫歐問題，以及美國準備加徵中國商品進口關稅，金價擺出一幅毫

不在乎的樣子，周一衝高至１２６５美元後反覆回落，１２５０美元再次受到考驗。從日線圖所

見，金價在７月３日突破１２５０美元後，在該位以上形成橫行區，昨天亦曾跌至１２４７美元

，但收市重上１２５５﹒５美元，注意金價一旦收低於１２５２美元，將視為短期轉跌訊號，後

市不排除再度下試１２４０美元。銀價重返１６美元以下，注意，銀價於７月２日跌穿１６美元

收市，其後連日反彈均未能突破當天高位１６﹒１３美元收市，如今再次跌穿１６美元，筆者有

感金、銀很快會出現新一波的跌浪，以銀價在周線圖形成的大型平底下降三角形來看，銀價將會

跌２０１５年低位１３﹒６５美元，量度目標可見１０﹒１９美元！唯一令筆者不敢過分看淡金

銀的是，一旦環球股市暴跌，貴金屬價格究竟是跟隨下跌，還是借勢暴升，這是目前看淡金價的

投資者必須注意的！《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

