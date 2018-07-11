《股林淘金－林家亨》港股逢高減持

《股林淘金》美國今天（１１日）正式宣布將對大約２０００億美元（１﹒５６萬億港元）

的中國商品，額外徵收１０％關稅。除涉及「中國製造２０２５」計劃的高新製造業產品外，商

品清單還包括家具、多種金屬、電動汽車電池、服裝、皮革製品、電視機部件、冰箱等。是次對

中國加徵關稅的程序預計將持續大約兩個月，相信８月３０日前都不會實施。



但美國總統特朗普早前表明，將會對中國總值５０００億美元的中國商品全面實施關稅，令

市場憂慮環球貿易戰升級，而上周有回穩跡象的人民幣之貶值速度亦有加快跡象，令中港股市受

壓，但由於港股短期跌勢過急，預計不排除會有超賣反彈。筆者建議投資者應趁反彈減持，長線

投資的話可分階段吸納一些有派高息，穩定收入的公用股如電力股等等，作防守性投資之用。



＊皇岦國際教育可留意＊



近期由於中美貿易戰持續升溫，令大部分業務跟美國有關係的公司之股價亦受到嚴重打擊。

但港股之中仍有小部分股份如國外教育股受到的影響相對輕微，皇岦國際教育（０８１０５）便

是其中之一，集團是馬來西亞雪蘭莪州梳邦再也的民辦教育服務供應商，皇岦提供託兒所至Ａ－

ｌｅｖｅｌ課程（主要以劍橋大學國際考試委員會開設的課程及英國國家課程為基礎）及提供高

等教育課程。集團近期亦跟ＲＭＩＴ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，一所澳洲歷史最悠久，國內排名

前１０位的大學訂立協議，以於ＫＩＳ學院開辦學先修課程。計劃預期將於２０１８年９月接收

第一批學生，此基礎課程之文憑澳洲和世界各國的大學認可，相信將會大幅提升集團的收入。



另一個增長潛力在於校園仍有大量收生空間，集團上市集資後可投放更多資源於教育設備上

，可增加家長及學生信心，預期收生人數可保持快速增長，若在純利率不變下，收入及盈利提升

方面有巨大空間。因此，以現時營運數據預測，公司上市後由創業板轉往主板上市，只是時間上

的問題，相信屆時又會有一番炒作。創業板股票上市時，一般都較難引入基礎投資者；不過，集

團是次上市吸引到馬來西亞富豪丹斯里林偉才成為基石投資者，同意購入１５００萬元的股份，

能夠吸引當地富豪入股，反映集團質素及發展前景亮麗，投資可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

