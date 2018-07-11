【貿易開戰】外交部重申美方行為是貿易霸凌主義，中方將作出反制

《經濟通通訊社１１日專訊》中美貿易戰升級，美國貿易代表辦公室公布對額外２０００億

美元中國輸美產品加徵１０％關稅的清單。

中國外交部發言人華春瑩表示，今天上午商務部發言人已就此發表談話，表明了中方的嚴正

立場。她再次強調，美方行為是典型的貿易霸凌主義。中方將作出必要反制，堅決維護自身正當

合法權益。這是一場單邊主義與多邊主義，保護主義與自由貿易，強權與規則之戰。中方將和國

際社會一道，站在歷史正確一邊，共同維護多邊貿易體制和規則。

對於美國發動貿易戰已經引發國際社會各方擔憂，華春瑩表示，當今時代，各國經濟不同程

度融入全球產業鏈、價值鏈，彼此之間相互依存、興衰相伴。立己達人方是正確選擇。如果固守

「零和博弈」的過時思維，任性挑起貿易戰，不僅損害當事雙方利益，也傷及全球產業鏈上的各

方利益，不會有贏家。

她指出，中國貨物出口的４０％，高科技產品出口的三分之二都是在華外資企業實現的。就

像商務部發言人說過的，美方是在向全世界開火，也在向自己開火。美方失去理性的行為十分危

險，害人害己，不得人心。國際社會應共同努力，堅決抵制單邊主義，反對保護主義，維護多邊

貿易體制和自由貿易規則。這是作為負責任國家應有的擔當和責任。（ｂｉ）

