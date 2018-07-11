《投資智慧－鄧聲興》小米重心轉至互聯網，短期股價仍較波動

《投資智慧》小米（０１８１０）正式在本港上市，成為香港首家同股不同權上市企業。市

場關注小米首日掛牌低於招股價，除了因為現時市況不明朗，投資者亦普遍認為小米估值過貴。

小米往績市盈率達４０倍，若其定位互聯網服務公司，跟阿里巴巴、騰訊控股（００７００）等

網絡巨頭接近，但小米並非純粹的互聯網公司，故不能視作相同估值。以目前的財務數據來看，

小米的收入主要依賴硬件銷售所得，作為一家硬件公司，其市盈率更是遠遠高於全球智能手機龍

頭蘋果１８倍的往績市盈率。雖然集團董事長雷軍多次強調，小米不是單純的硬件公司，而是創

新驅動的互聯網公司，其招股價亦是以此釐定。不過，據招股書顯示，小米營業收入主要來自硬

件生產及銷售。過去三個年度，來自智能手機的銷售收入，佔主營業務收入的比例分別為

８０﹒４％、７１﹒３％和７０﹒３％。相反，同期互聯網服務業務佔整體營業收入的比例，分

別只為４﹒８％、９﹒６％和８﹒６％。



＊互聯網業務成估值關鍵＊



由此可見，小米在互聯網業務的增速，是獲得投資者重新審視估值的關鍵，例如活躍用戶和

互聯網業務收入佔比等，當這些方面出現高速增長時，小米股價才有催化劑。同時小米亦積極發

展物聯網（ＩｏＴ）以至其他生活消費產品，相關收入由２０１５年約８６﹒９１億元，大幅增

至２０１７年近２３４﹒４８億元，年複合增長達６４﹒２５％，而今年首季來自ＩｏＴ與生活

消費產品的毛利貢獻為９﹒７８億元，超過去年全年的一半水平。



小米以「Ｆａｓｔ Ｆａｓｈｉｏｎ（速食時尚）」模式生產智能設備，帶動客戶數量增長

，並透過互聯網服務，如廣告、網上遊戲、ＡＰＰｓ、ＩｏＴ等變現。透過互聯網服務將用戶流

量商業化，做法類近互聯網及電商企業。去年互聯網服務佔集團毛利３９％，料未來佔比亦會增

加。集團將收入重心由硬件銷售轉移至互聯網業務需要較長的過程，預期股價在短期內仍會較波

動。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

