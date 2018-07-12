《權證紅盤－朱紅》騰訊跌至今年低位，資金流入認購

《權證紅盤》筆者上月中赴美探親，親身感受到美國房地產和香港一樣瘋漲，一個筆者兩年

前看過的獨立房，當時賣６０萬美元，今天那條街附近的房子已經賣到７０－８０萬美元，房價

兩年升２５％多，不少美國人陸續賣掉近市區的房子給華人，搬去稍遠的郊區。房地產市場就瘋

了，那香港的股市呢？幾周不見，港股也好像暫時告別了３００００點水平，來到２８０００點

附近，後市是牛還是熊呢？其實，這個不重要，重要的是市場不會一口氣向下（向上），中間仍

然有波幅，只是我們要留意，今年的市場不明朗因素較多，買賣槓桿產品要注意控制資金，轉身

要快和嚴格止損。



過去一周窩輪市場資金主要流出，有２億元流入窩輪市場，有２﹒５億元流出。在流入的資

金中，排行第一是剛剛上市的小米（０１８１０）的認購證，有５４００萬元流入。第二大流入

的是騰訊（００７００）認購證，有４５００萬元。第三大流入的是恆指認沽證，有４０００萬

元流入。第四大流入的是騰訊的認沽證，有２３００萬元流入。



至於上周資金流走方面，資金主要從國藥（０１０９３）認購證流出，有１﹒６億元。第二

大資金流出的是華潤水泥（０１３１３）認購證，有１９００萬元流出。而第三大流出的是港交

所（００３８８）認購證，有１１００萬元。



騰訊股價近日從４００元附近跌至３７５元，跌幅達６％，如果騰訊能守住３７３元，投資

者看好騰訊，可留意騰訊認購證１７１００，行使價４１５﹒２元，今年９月到期，實際槓桿約

１２倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

