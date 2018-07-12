《權證紅盤－朱紅》騰訊跌至今年低位，資金流入認購

《權證紅盤》筆者上月中赴美探親，親身感受到美國房地產和香港一樣瘋漲，一個筆者兩年
前看過的獨立房，當時賣６０萬美元，今天那條街附近的房子已經賣到７０－８０萬美元，房價
兩年升２５％多，不少美國人陸續賣掉近市區的房子給華人，搬去稍遠的郊區。房地產市場就瘋
了，那香港的股市呢？幾周不見，港股也好像暫時告別了３００００點水平，來到２８０００點
附近，後市是牛還是熊呢？其實，這個不重要，重要的是市場不會一口氣向下（向上），中間仍
然有波幅，只是我們要留意，今年的市場不明朗因素較多，買賣槓桿產品要注意控制資金，轉身
要快和嚴格止損。
過去一周窩輪市場資金主要流出，有２億元流入窩輪市場，有２﹒５億元流出。在流入的資
金中，排行第一是剛剛上市的小米（０１８１０）的認購證，有５４００萬元流入。第二大流入
的是騰訊（００７００）認購證，有４５００萬元。第三大流入的是恆指認沽證，有４０００萬
元流入。第四大流入的是騰訊的認沽證，有２３００萬元流入。
至於上周資金流走方面，資金主要從國藥（０１０９３）認購證流出，有１﹒６億元。第二
大資金流出的是華潤水泥（０１３１３）認購證，有１９００萬元流出。而第三大流出的是港交
所（００３８８）認購證，有１１００萬元。
騰訊股價近日從４００元附近跌至３７５元，跌幅達６％，如果騰訊能守住３７３元，投資
者看好騰訊，可留意騰訊認購證１７１００，行使價４１５﹒２元，今年９月到期，實際槓桿約
１２倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》