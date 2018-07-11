《缸邊嫺談－黃惠嫺》新高教迎國策，積極併購，收生人數增

《缸邊嫺談》為提高一個國家的競爭力，加強教育是不可或缺的一環。２０１６年底由國務

院發布的《國家人口發展規劃（２０１６－２０３０年）的通知》中提出，要將勞動年齡人口平

均受教育年限由２０１５年的１０﹒２３年提升到２０３０年的１１﹒８年。而２０１７年１月

１０日發布的《國家教育事業發展「十三五」規劃》中亦提到，目標到２０２０年將高等教育的

毛入學率由２０１５年的４０％提升至５０％。



現時國內的高等教育毛入學率仍然較低，特別是中西部、中東部一些發展較緩慢的地區。而

集團的發展戰略正好向著此方向出發。現時新高教（０２００１）旗下７所學校（包括仍在籌建

中的西北學校）均位於低高等教育毛入學率的地區，該等地區均擁有較高入學增長潛力，相信集

團未來在自然增長的入學率及拼購下擴展增長的入學率上升下，其收入將會繼續得到快速的增長

。



＊積極併購收生人數增＊



在二孩政策「實施下，未來的高考生人數將會因此而推升，而成績好的將可進入主流大學，

成績較差的將可接受應用型高等教育，以應對就業的需求，而新高教所辦的學校正好食正此需求

。新高教致力於提供各個領域的高質量應用型高等教育。課程設置旨在教授學生具備實踐經驗及

適用技能，從而幫助學生獲得就業能力。現時新高教所運營雲南學校和貴州學校的就業率分別保

持在９７％以上，以學生規模計算為兩地民辦高等教育市場中的龍頭。在好口碑下，預計兩校每

年的收入人口將會保持於兩位數的增長。



截至去年１２月３１日止，集團旗下的五所學校，包括自建的雲南工商學院（雲南學校）及

貴州工商職業學院（貴州學校），和三間投資的湖北民族學院科技學院（華中學校）、哈爾濱華

德學院（東北學校）和新疆財經大學商務學院（新疆學校），２０１７╱１８年度學年的在校學

生人數已有５８０３６人。再加上今年初新投資的洛陽科技職業學院（河南學校），其總學生人

數已增加至７６２７９人。而雲南學校已獲得雲南教育廳批准擴大招生規劃，於」十三五「期間

集團雲南學校的在校生規模可擴大至４４０００人，即較現時在校生人數增加接近９０％。假設

現時其他學校（除雲南學校外）的收生人數不變，擴大收生人數的雲南學校全數收生４４０００

人的話，集團到２０２０年的總在校生人數將會增加至９６６３７人，較現時增長２６﹒７％。

而當中尚未計入自建中的西北工商職業學院（西北學校），預期西北學校於２０１９年投入使用

，並於２０１９年９月招收首批新生，該校預計能容納１﹒５萬名在校生。屆時集團旗下七所學

校的總在校生人數將會上升至１１１６３７人，較現時大幅提升，尚未計每年學費調整的增長，

若完全收生，在學生人數及學費雙增下，其收入將會大幅提升，加上集團計劃每年至少增加一所

大學，在內生及外生的增長帶動，以及國內高等教育需求旺盛下，集團未來的收入將會進入快速

的增長。投資者可考慮於６﹒５元以下的位置增持或吸納，目標價為港幣８﹒４６元。《工銀亞

洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

