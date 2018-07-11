港股跌幅收窄一半，最新報２８３５２挫３２９點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國政府突然公布新清單對中國２０００億美元商品加徵關稅

，港股低開６６８點報２８０１３點暫為全日最低位，最新跌幅收窄一半，最新報

２８３５２，挫３２９點或跌１﹒１５％，主板成交３６９﹒７６億元。國企指數最新報

１０６９２，跌１﹒２２％或跌１３２點。即月期指新報２８３４７，跌３０３點，低水６點。

即月國指期貨報１０６８６，跌１１１點，低水７點。

上證綜合指數報２７８９，跌３７點或跌１﹒３３％。

小米集團（０１８１０）先跌後升，最新漲２﹒３１％報１９﹒４４０元。騰訊

（００７００）跌１﹒２４％，報３８２元，盤中低見３７５元；中移動（００９４１）跌

０﹒７１％報７０﹒３５元；匯控（００００５）跌１﹒２２％報７３元；友邦（０１２９９）

軟０﹒３７％報６７﹒７元。

中資金融股全面向下，建行（００９３９）跌２％報６﹒８５元，工行（０１３９８）跌１

﹒５９％報５﹒５６元，國壽（０２６２８）軟１﹒８１％報１９﹒５２元，平保

（０２３１８）跌１﹒１３％報７０﹒３元。

瑞聲（０２０１８）跌１﹒１３３％，報１０４﹒７元。舜宇（０２３８２）跌

１﹒６２％報１３９﹒７元。

萬洲（００２８８）跌０﹒８０％報６﹒１７元。（ｅｃ）

