港股跌幅收窄一半，最新報２８３５２挫３２９點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國政府突然公布新清單對中國２０００億美元商品加徵關稅
，港股低開６６８點報２８０１３點暫為全日最低位，最新跌幅收窄一半，最新報
２８３５２，挫３２９點或跌１﹒１５％，主板成交３６９﹒７６億元。國企指數最新報
１０６９２，跌１﹒２２％或跌１３２點。即月期指新報２８３４７，跌３０３點，低水６點。
即月國指期貨報１０６８６，跌１１１點，低水７點。
上證綜合指數報２７８９，跌３７點或跌１﹒３３％。
小米集團（０１８１０）先跌後升，最新漲２﹒３１％報１９﹒４４０元。騰訊
（００７００）跌１﹒２４％，報３８２元，盤中低見３７５元；中移動（００９４１）跌
０﹒７１％報７０﹒３５元；匯控（００００５）跌１﹒２２％報７３元；友邦（０１２９９）
軟０﹒３７％報６７﹒７元。
中資金融股全面向下，建行（００９３９）跌２％報６﹒８５元，工行（０１３９８）跌１
﹒５９％報５﹒５６元，國壽（０２６２８）軟１﹒８１％報１９﹒５２元，平保
（０２３１８）跌１﹒１３％報７０﹒３元。
瑞聲（０２０１８）跌１﹒１３３％，報１０４﹒７元。舜宇（０２３８２）跌
１﹒６２％報１３９﹒７元。
萬洲（００２８８）跌０﹒８０％報６﹒１７元。（ｅｃ）