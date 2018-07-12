《日出而作》倫敦油挫近７％，道指跌２１９點，中興禁令將解除

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４７００．４５ 跌 ２１９．２１點╱０．８８％

標普５００ ２７７４．０２ 跌 １９．８２點╱０．７１％

納斯達克 ７７１６．６１ 跌 ４２．５９點╱０．５５％

倫敦富時１００ ７５９１．９６ 跌 １００．０８點╱１．３０％

法蘭克福ＤＡＸ １２４１７．１３ 跌 １９２．７２點╱１．５３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３５３．９３ 跌 ８０．４３點╱１．４８％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．０７，歐元兌美元１．１６７８



《最新資訊》﹡加拿大央行一如預期加息，料美加貿易局勢影響不大

﹡特朗普批評德國高度依賴俄能源成俘虜

﹡２７發展商簽約章，規管代理街霸

﹡屯門滿名山套現８５億元，尚餘１１０單位可售

﹡賭王家族，逾７億元沽渣甸山高士美道６號

﹡歐盟理事會主席勸特朗普珍惜盟友

﹡貿易戰憂慮重燃，美股結束四連升，美債收益率下跌

﹡美國通脹數據勝預期，美元兌日圓升破１１２關口

﹡「四電一腦」徵費下周起生效，即日拆舊換新或要加費

﹡股轉公司表示逾百新三板公司未公布年報，實施強制摘牌

﹡工總擬８月赴美，夥當地商會合作

﹡美國威脅採取世貿框架外行動來懲罰中國貿易違規行為

﹡貴聯控股（０１００８）料上半年純利顯著上升

﹡高富控股（００２６３）料六個月錄得虧損，金融資產減值

﹡油組料明年其原油需求將下跌，油市將重回供應過剩

﹡阿里影業向優酷科技出售古劍奇譚２網劇轉播權，套現２億人民幣

﹡美人計誘投資倫敦金，警拘２６人



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）與美國商務部簽署託管協議，為解除禁令鋪路



《中國要聞》﹡王岐山會見美國芝加哥市市長，交換合作意見

﹡北京藍皮書預計今年北京ＧＤＰ增６﹒５％

﹡新華社指出中國股市新觀察，須放在歷史維度中分析評判

