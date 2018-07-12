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即市新聞

12/07/2018 08:02

《日出而作》倫敦油挫近７％，道指跌２１９點，中興禁令將解除

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４７００．４５　跌　　２１９．２１點╱０．８８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７７４．０２　跌　　　１９．８２點╱０．７１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７１６．６１　跌　　　４２．５９點╱０．５５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５９１．９６　跌　　１００．０８點╱１．３０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４１７．１３　跌　　１９２．７２點╱１．５３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３５３．９３　跌　　　８０．４３點╱１．４８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．０７，歐元兌美元１．１６７８
　
　　《最新資訊》﹡加拿大央行一如預期加息，料美加貿易局勢影響不大
　　　　　　　　﹡特朗普批評德國高度依賴俄能源成俘虜
　　　　　　　　﹡２７發展商簽約章，規管代理街霸
　　　　　　　　﹡屯門滿名山套現８５億元，尚餘１１０單位可售
　　　　　　　　﹡賭王家族，逾７億元沽渣甸山高士美道６號
　　　　　　　　﹡歐盟理事會主席勸特朗普珍惜盟友
　　　　　　　　﹡貿易戰憂慮重燃，美股結束四連升，美債收益率下跌
　　　　　　　　﹡美國通脹數據勝預期，美元兌日圓升破１１２關口
　　　　　　　　﹡「四電一腦」徵費下周起生效，即日拆舊換新或要加費
　　　　　　　　﹡股轉公司表示逾百新三板公司未公布年報，實施強制摘牌
　　　　　　　　﹡工總擬８月赴美，夥當地商會合作
　　　　　　　　﹡美國威脅採取世貿框架外行動來懲罰中國貿易違規行為
　　　　　　　　﹡貴聯控股（０１００８）料上半年純利顯著上升
　　　　　　　　﹡高富控股（００２６３）料六個月錄得虧損，金融資產減值
　　　　　　　　﹡油組料明年其原油需求將下跌，油市將重回供應過剩
　　　　　　　　﹡阿里影業向優酷科技出售古劍奇譚２網劇轉播權，套現２億人民幣
　　　　　　　　﹡美人計誘投資倫敦金，警拘２６人

　　《國企紅籌》﹡中興（００７６３）與美國商務部簽署託管協議，為解除禁令鋪路
　
　　《中國要聞》﹡王岐山會見美國芝加哥市市長，交換合作意見
　　　　　　　　﹡北京藍皮書預計今年北京ＧＤＰ增６﹒５％
　　　　　　　　﹡新華社指出中國股市新觀察，須放在歷史維度中分析評判

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