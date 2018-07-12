《套期保值－蕭猷華》中美貿易戰升級，油價暴跌

《套期保值》油價昨天（１１日）大跌，紐約期油跌３﹒７３美元，收報７０﹒３８美元；

布蘭特期油創兩年多以來來最大單日跌幅，急跌５﹒４６美元，收報７３﹒４０美元。利比亞一

個運輸原油港口恢復運作，中美貿易磨擦持續升級，市場擔心影響內地原油需求。

雖然ＥＩＡ公布上周原油庫存急降１２６０萬桶，但美元走強，投資者相繼獲利平倉，紐約

期油跌穿每桶７３美元之後進一步下跌。

筆者料短期油價走勢疲弱，暫不宜入市撈底，先看６８美元。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

