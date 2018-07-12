《國金與投資－曾廣標》貿易攻防戰第二回合

《國金與投資》美中宣布各自啟動３４０億美元的２５％懲罰性關稅之後，美國商務部立即

調查制裁殃及的美國在華電子公司，若能證明不能遷離中國，則可望在加徵關稅方面獲得豁免，

而中國則準備把新增的關稅收入，用於補貼被美國抽重稅的企業。表面上，特朗普暫時把槍口對

準歐洲盟國，既要求北約成員國增加軍費負擔，也指控他們對美國貨品設限，因而每年享有

１０００多億美元順差。



＊美向中國歐洲分途出擊＊



然而，當特朗普抵達歐洲之際，美國貿易代表著名鷹派人物萊特希擇突然發表長達２０５頁

的文件，羅列出新一輪制裁中國貨品的清單，總值２０００億美元，內容包羅萬有；包括農林水

產、凍肉、手提袋、行理箱、皮革、手套、紡織品、化工產品、紙品、家具、電器，以及相關零

部件，以至寵物糧食等等，均開徵１０％關稅。理由是，中國不僅沒有在保護知識產權等方面改

正，還向美國貨品進行報復。清單在８月尾將舉行聆訊，至快在９月開徵，期間，美方願意與中

方進行談判云云。



＊向中國貨加徵２０００億關稅，怎反擊？＊



貿易戰開啟後，中國官方媒體接連對特朗普當局口誅筆伐，對於被加徵２０００億美元貨品

，自然亦回罵。然而，今次沒有即時還擊，而事實上，中方難以有對等的反擊，因為每年進口的

美國貨品，也在２０００億美元以下。



事實上，美國今次準備再開啟２０００億美元新關稅，到底最終有多少會落實，仍是未知之

素，因為加徵１０％關稅，到頭來部分必然轉到美國消費者頭上，因此，徵稅也不敢是高昂的

２５％！



＊中國出口商美消費者齊受損＊



事實上，關稅戰必定是兩敗俱傷，既令到雙邊貿易減少，也損害本國消費者的利益。在首輪

開戰時，中方基本上已選對了報復目標，集中於特朗普死忠粉絲所在的農業和水產業；反之，美

方針對的電子業，有不少是在華美商經營的。因此，美方今輪就不顧一切，誓要令中國各行各業

受害。



＊報復宜針對飛機高消費品＊



若廣泛向美國各行各業徵收關稅，只會令進口貨品加價，到頭來更影響民生；因此，較佳的

做法是只選擇可取代的高昂商品，例如飛機和高級消費品等，既可顯示有力報復，也可避免己方

有重大損失。



同時，人民幣近期已從高位回落了接近５％，對中國出口商而言已可以減少加稅的損失；當

然，對普羅大眾來說，則可能會以為貨幣愈來愈不值錢，在散戶為主的中國股市，也可能會引起

新一輪的拋售；至於，香港是成熟的股市，對於事態的發展根本上不需要過分憂慮。



＊特朗普親赴歐要收保護費＊



特朗普要忙於在貿易戰求功以便向粉絲交待，連日來，他多次指控北約主要是保護歐洲，但

歐洲在北約防務負擔太少，要由美國買單；同時，歐盟在貿易上嚴限美國貨進口因而可享有

３０００多億元的貿易順差云云。他還點名指德國大量購買俄羅斯的石油卻假扮反俄。



特朗普明白到，集中與中國打貿易戰對於爭取選票並不划算，同時可能會影響到他在朝核問

題上所得的成就。反之，把戰線同時針對歐洲，希望逼使歐洲各國在軍費和貿易壁壘方面作出讓

步。早前，美方已說服歐洲車廠，支持美歐汽車互相零關稅；不過，歐盟官方仍沒有正式反應。

平情而論，歐盟對美國車平均抽稅較高，而若果美歐有共識，便可聯手要求中國大降汽車關稅。



＊美國豆農商會提醒特朗普＊



美方首輪對中國的懲罰並不精準，反之，中方的反擊卻擊中美國的農業、水產業、凍肉業，

以至汽車業。美國主流傳媒早已不喜歡特朗普，近期紛紛採訪受影響的農戶，中西部的農民大吐

苦水，而他們是特朗普的主要票源。



大豆商會的負責人表面上說繼續支持特朗普，但在接受訪問時也指出，大豆的出口旺季是

１０月至１２月，希望在這之前，美中能夠解決糾紛，令大豆可以正常出口到中國。他等於提醒

特朗普，宜在１１月中期選舉前與中方和解，避免影響農民的投票意欲。



美國生產的大豆，有三成是出口到中國，它們均屬於基因改造大豆，被歐洲環保份子視為對

下一代的健康有損，而在中國，進口的美國大豆基本上用於餵養牲口，不是供應給民眾食用。



在爆發貿易糾紛之後，在中港出售豆奶的維他奶，在宣傳廣告片中強調他們是選擇優質的非

基因改造大豆。



＊宜在１１月中期選舉前達成妥協＊



表面上，美方的第二次攻擊很全面，更能打擊中國出口企業。然而，美方加碼雖然可以繼續

佔先手，但卻涉及眾多日常用品，到時將更加損害美國消費者的利益，較難與選民交待。



因此，我認為，特朗普的上策還是在１０月之前與各貿易夥伴達成協議，取得一些小成就來

討好選民。反之，若１１月中期選舉前火頭處處，則對共和黨絕非好事，部分共和黨候選人也只

好與特朗普劃清界線。《資深評論員 曾廣標》

