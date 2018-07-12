《行內行外－梁崇讓》貿易戰和吸金戰，雙管齊下的港股市場

《行內行外》全球貿易戰愈演愈烈，究竟誰是貿戰大贏家仍是未知之數，但它造成全球金融

市場動盪已成事實。至於，對全球經濟的影響有多深遠？那要看事態的發展和日後的經濟數據了

。據分析家估計，美國對各國加徵關稅，必遭各國報復，美國這招只是「七殤拳」的打法，傷人

一百，自損八十，看誰捱得久一些吧！只是現時只怕開弓而沒有回頭箭，最擔心全球貿易戰會否

帶來像１９３０年的經濟大衰退？此次貿易戰、源自美國總統特朗普的「本土優先」政策所致，

推行美國優先政策即實行保護主義。



＊當年鼓吹自由貿易，美國出爾反爾＊



想當年，極力鼓吹開放世界自由貿易政策的是美國，如今出爾反爾也是美國，可見在政治和

商業層面，沒有永遠的敵人和朋友，也沒有永遠的政策可長期推行，一切以本身利益為依歸，這

道理才是正確無誤和永恆不變。雖然保護主義已在全球再次敲起警鐘，但中國中央政府仍以積極

的態度推行「一帶一路」的政策。至於，中國的金融業，並沒有因貿易戰而減慢改革的步伐，有

關繼續推行對外開放的政策（上兩周文章已提及該等政策）；而對內則最主要的任務還是怎樣去

槓桿和解決企業債務等問題。



這些年，內地不斷利用政策去槓桿、減借貸、減低影子銀行的擴張，以及推行以股代債等等

措施，措施是為了防止企業和影子銀行的債務危機爆發。但另一方面，又擔心去槓桿和減借貸的

政策會令內地資金外流，引發「獨角獸企業」、科網和生物科技等巨企紛紛到海外集資吸金。因

此，滬深兩地交易所相繼速速發布企業透過ＣＤＲ上市的細則，希望藉此吸引資金回流國內，並

且，市傳有關同股不同權（ＷＶＲ）的處理方法較香港更寬鬆，還有上海正在爭取年內可開通滬

倫通。因此，在內地實行開放政策的過程中，所謂「互聯互通」和吸金政策的改變，已不是香港

的專利。



＊互聯互通吸金政策，已非香港專利＊



港交所（００３８８）為了積極吸引新經濟企業來港上市，近年對企業上市的要求進行了改

革；據悉，現時已有四家沒有收入的生物科技公司提交上市申請，包括歌禮、信達生物製藥、華

領醫藥及盟科醫藥。估計下半年會有共１０家生物科技公司來港上市，而現時也有三隻「同股不

同權」企業的申請在處理中。上周港交所為進一步方便新經濟企業在港上市，對互聯網科技行業

，或主要以互聯網模式營運的上市申請企業，提供多項豁免，包括依賴母公司營運的主導互聯網

平台是業內常態，有可能在高度依賴母公司、關連人士、主要供應商或主要客戶的情況下，或例

如購入股權的百分比、期限也可按個別情況豁免，仍會獲批准上市。



港交所發言人表示，近年互聯網科技公司已漸成許多行業的主流和趨勢，為投資者提供保障

的同時，也應靈活處理這類公司的上市申請。不過，從投資者和監管者的角度來看，交易所為了

爭取市場份額，吸引更多企業來港上市，吸引更多資金到港投資，應否採取比其他市場更寬鬆的

政策，還是採用更嚴謹的上市和監管制度呢？



以小米（０１８１０）延遲發行ＣＤＲ為例，有媒體傳出因中證監曾向小米提出了多個問題

，並要求小米有合理的解釋，而這些問題多涉及小米的收入、支出和盈利問題，估計小米面對這

些問題作答需時，固未能趕及在港上市前或後發行ＣＤＲ。從這次事件中，已有投資者質疑為何

在來港上市的程式中並沒被香港監管當局提問？這正意味兩地的上市制度和對企業的上市要求存

有差異。正正由於小米ＣＤＲ未能如期上市，這也影響小米在港上市首日的表現，收市未能企於

招股價之上，驚喜欠奉，雖然翌日股份升越了招股價，但整體表現仍未能符合年初計劃上市的預

期。



目前各地除了要應付貿易戰外，還要應付資金市場的激烈競爭，誠如筆者所說中港兩地互有

合作卻存在互相競爭。至於，是否為了競爭而放寬上市條例，可真見仁見智？不過，無論如何，

香港市場如何保持現有的優勢，才是香港有關當局和業內人士的一個重大課題。



後記：美國老牌工業企業通用電氣（ＧＥ）被剔出道指成分股，自１８９６年道指面世開始

，到今天當年的成分股全部已不復見，當時的工業股已變成現時的金融、科技、醫療護理及消費

行業。這說明社會企業的興衰和經濟的變化，因時間而有所改變是必然的。例如傳統的消費模式

已變為網購的潮流，傳統的銀行隨時被虛擬銀行取代，人手的工作漸由ＡＩ代替，電子支付已成

為消費支付的主流等。電動轎車仍未普遍運用，無人駕駛系統汽車已推出市場了。



目前的科技領域的發展，主要針對在生物科技、人工智慧、區塊鏈技術、雲端服務、大數據

和互聯網服務等，可見在未來的日子，凡涉及以上服務的企業多被投資者看高一線。有傳媒報道

機器已可取代人類製造Ｐｉｚｚａ，其速度比人類平均快３－４倍，機器可一小時做出１２０個

，而熟手師傅只能做出３０－４０個，最主要分別是機器不會鬧情緒，不會喊加工資。上月，匯

豐銀行紐約分行開始利用智慧機械人上班取代部分的人手工作。由此可見，ＡＩ的運用已漸漸開

始滲透各行各業。



早前筆者已提及資產管理行業早已利用ＡＩ作為投資分析的工具。因此，在互聯網、ＡＩ和

電腦程式軟件的發展下，傳統的香港證券及期貨從業員，在一直沒有當局「本土優先」政策的扶

持，前景荊棘滿途，行業確難回復生氣。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

